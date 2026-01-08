Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PSG zdolal Marseille 4:1 v rozstrele a získal Superpohár

Mason Greenwood z Marseille (v strede) počas zápasu francúzskeho Superpohára medzi PSG a Marseille v Kuvajte vo štvrtok 8. januára 2026. Foto: TASR/AP

Parížania nenašli premožiteľa v súboji o Trophee des Champions od roku 2022, pričom všetkých štrnásť triumfov nazbierali od roku 1995.

Kuvajt 8. januára (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain získali rekordný štrnástykrát v histórii francúzsky Superpohár. Vo štvrtkovom zápase v Kuvajte zdolali Olympique Marseille po jedenástkovom rozstrele 4:1. V riadnom hracom čase sa duel skončil remízou 2:2.

Parížania nenašli premožiteľa v súboji o Trophee des Champions od roku 2022, pričom všetkých štrnásť triumfov nazbierali od roku 1995. Druhý v poradí je s ôsmimi víťazstvami Olympique Lyon, Marseille má na konte tri triumfy, posledný z roku 2011.

Oba tímy vyrazili do duelu na štadióne Jabera Al Ahmada vo vysokom tempe a ofenzívne naladené. Poloprázdne tribúny tak mali na čo pozerať a prvý gól mohli vidieť už v 6. minúte, no po rohu a prudkej hlavičke Leonarda Balerdiho sa zaskvel brankár Lucas Chevalier. PSG vyšla prvá veľká šanca v 13. minúte. Po veľkej chybe obrany Marseille poslal Vitinha oblúčik na Ousmaneho Dembeleho a ten šikovne preloboval brankára. O sedem minút mal ďalšiu tutovku Nuno Mendes, no tentokrát sa vyznamenal brankár Geronimo Rulli. Hráči Marseille vystupňovali tlak na oboch stranách polčasu. Pred prestávkou tesne minul Timothy Weah a po nej vychytal tutovku Benjamina Pavarda opäť Chevalier. V tých momentoch sa hralo zo strany na stranu s množstvom šancí. Pierre-Emerick Aubameyang už obišiel brankára PSG, ale loptu mu stihol zobrať stopér William Pacho. Chevalier si skvelý výkon pokazil v 76. minúte, keď pri vybehnutí zaváhal, v pokutovom území skolil Masona Greenwooda a anglický útočník sa z bieleho bodu nemýlil - 1:1. Ofenzívne divadlo pokračovalo až do posledných sekúnd. Marseillčania udreli v 87. minúte, keď sa po ľavej strane dostal za obranu Hamed Traore a jeho prízemný center si zrazil do vlastnej siete Pacho. Parížanom však ešte zostal čas a v piatej nadstavenej minúte vyrovnal striedajúci Goncalo Ramos.

V Superpohári sa nehrá predĺženie, ale pri remíze sa ide rovno na jedenástkový rozstrele, v ktorom sa opäť vytiahol Chevalier. Dvadsaťštyriročný brankár chytil dva z troch pokusov súpera a PSG vďaka nemu vyhralo rozstrel 4:1.

Pre trénera Roberta de Zerbiho to mohol byť posledný zápas na lavičke Marseille, keďže podľa britských médií sa o jeho služby intenzívne zaujíma Manchester United, ktorý v pondelok prepustil Rubena Amorima.



Trophee des Champions:

Paríž St. Germain - Olympique Marseille 2:2 (1:0) - 4:1 v rozstrele z 11 m

Góly: 13. Dembele, 90.+5 Ramos - 76. Greenwood (z 11m), 87. Pacho (vlastný)
