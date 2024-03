PSG zdolal Montpellier 6:2, hetrik Mbappeho

Ligue 1 - 26. kolo:



HSC Montpellier - Paríž St. Germain 2:6 (2:2)



Góly: 30. Nordin, 45.+1 Savanier (z 11 m) - 22., 50. a 63. Mbappe, 14. Vitinha, 53. Kang-in, 89. Mendes







Stade Brestois 29 – Lille OSC 1:1 (0:0)



Góly: 79. Satriano – 67. David



/A. Jakubech (Lille) bol na lavičke náhradníkov/







Clermont Foot – Le Havre AC 2:1 (2:1)



Góly: 12. a 45.+ 4., Cham (druhý z 11 m) – 45.+1., Ayew, ČK: 30. Rašani - 66. Targhalline







AS Monako – FC Lorient 2:2 (1:1)



Góly: 27. Mendy (vl.), 60. Fofana – 1. Singo (vl.), 90. +4., Bakayoko, ČK: 81. Zakaria - 89. Tosin







Stade de Reims – FC Metz 2:1 (1:1)



Góly: 3. Diakité, 79. Itó – 14. Atta







Stade Rennes – Olympique Marseille 2:0 (1:0)



Góly: 21. Terrier, 78. Bourigeaud (z 11 m)



Paríž 18. marca (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v nedeľnom zápase 26. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Montpellieru 6:2 a na čele tabuľky majú 12-bodový náskok pred Brestom. Hetrikom sa pod ich triumf podpísal Kylian Mbappe.Stade Brest remizoval doma s OSC Lille 1:1. Slovenský brankár hostí Adam Jakubech do zápasu nezasiahol. Clermont Foot zdolal pred domácimi priaznivcami Le Havre 2:1. AS Monako remizovalo s Lorientom 2:2, v prvom polčase stretnutia padli na oboch stranách vlastné góly. Hráči AS figurujú v tabuľke na treťom mieste o bod za druhým Brestom. Stade de Reims zvíťazil doma nad FC Metz 2:1. Stade Rennes zdolal pred vlastnými fanúšikmi Olympique Marseille 2:0.