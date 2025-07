PSG zdolal Real hladko 4:0 a vo finále si zahrá proti Chelsea

semifinále MS klubov FIFA



/East Rutherford/



Paríž Saint-Germain - Real Madrid 4:0 (3:0)



Góly: 6. a 24. Ruiz, 9. Dembele, 88. Ramos. Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.), ŽK: Neves - Tchouameni, Carvajal, 77.542 divákov.



PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes (79. Lee Kang-in) - Vitinha - Neves, Ruiz (66. Zaire-Emery) - Doue (66. Mayulu), Dembele (59. Ramos), Kvaracchejila (59. Barcola)



Real: Courtois - Valverde, Asencio (64. Militao), Rüdiger, F. Garcia - Tchouameni - Güler (84. Vazquez), Bellingham (64. Modrič) - Mbappe, G. Garcia (71. Carvajal), Vinicius Junior (65. Diaz)



hlasy po zápase /zdroj: fifa.com/



Luis Enrique, tréner PSG: „Prevládajú vo mňe skvelé pocity. Táto sezóna je pre nás výnimočná a postup do finále MS klubov sme si zaslúžili. Zápas sme začali veľmi dobre, celkovo som spokojný s predvedeným výkonom. Ešte musíme spraviť jeden krok a zdolať silnú Chelsea. Chceme sa zapísať do histórie."



Fabian Ruiz, strelec dvoch gólov PSG: „Teší ma, že som v semifinále MS klubov pomohol nášmu tímu dvoma gólmi. Vždy sa snažím na trávniku podať maximálny výkon a splniť pokyny, ktoré som dostal od trénera. Chceme zakončiť turnaj najlepšíém možným spôsobom a získať do vitríny ďalšiu cennú trofej."



Thibaut Courtois, brankár Realu: „PSG začal zápas vo veľkom štýle a my sme neboli schopní plniť to, čo nám povedal náš tréner. Parížania boli v útoku veľmi nebezpeční, vsietili dva rýchle góly, ktoré nás dostali na kolená. Je to pre nás tvrdá prehra, no verím, že sa z nej poučíme."

East Rutherford 9. júla (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain si zahrajú o štvrtú trofej v sezóne 2024/25. Úradujúci šampióni Ligy majstrov postúpili do finále MS klubov FIFA v USA, keď v stredajšom semifinále zdolali Real Madrid jednoznačne 4:0. V súboji o trofej nastúpia v nedeľu 13. júla od 21.00 SELČ proti FC Chelsea.Francúzsky šampión mal duel pevne v rukách od úvodu. Real nedokázal reagovať na intenzitu, s akou nastúpili Parížania. Prvé dva góly v priebehu úvodnej desaťminútovky darovala mužstvu trénera Luisa Enriqueho defenzíva španielskeho giganta. Najskôr zapríčinil inkasovaný gól zlým spracovaním Raul Asencio, ktorého chybu potrestal v 6. minúte Fabian Ruiz. O tri minúty neskôr stratil loptu Antonio Rüdiger a jeho zaváhanie využil Ousmane Dembele. Rozklad madridskej obrany zavŕšil v 24. minúte druhým presný zásahom v stretnutí Ruiz. Triumf francúzskeho zástupcu podčiarkol v 88. minúte za rozhodnutého stavu štvrtým gólom Goncalo Ramos, ktorý oslavným gestom venoval svoj moment nedávno zosnulému krajanovi a reprezentačnému spoluhráčovi Diogovi Jotovi.Real mal katastrofálny vstup do zápasu. Chaos v defenzíve „Los Blancos“ mohol priniesť gólové momenty už po necelých piatich minútach. Dvakrát podržal Real brankár Courtois, ktorý predviedol skvelé zákroky pri strele Fabiana Ruiza a o pár sekúnd neskôr aj po zakončení Mendesa z bezprostrednej vzdialenosti. Belgičanovi však obrana vôbec nepomáhala. V 6. minúte urobil školácku chybu Asencio, ktorému odskočila lopta od nohy, do šance sa dostal Dembele. Toho fauloval Courtois, no situáciu dohral Fabian Ruiz. Španielsky stredopoliar poslal loptu do odkrytej brány, ak by tak neurobil, PSG by kopal penaltu, keďže rozhodca Marciniak signalizoval výhodu. Prešlo iba pár sekúnd a individuálnu chybu Rüdigera potrestal Dembele a Parížania viedli už 2:0. Mužstvo z Parku princov sa pohralo so súperom aj v 24. minúte, keď zverenci Enriqueho rozobrali súperovu obranu a po rýchlej kontre sa druhýkrát v stretnutí presadil Fabian Ruiz.Paríž sa aj po zmene strán na ihrisku bavil. Realu znepríjemňoval život aktívnym pressingom po strate lopty a úspešne vypájal Mbappeho, Bellinghama či Viniciusa. Od štvrtého inkasovaného gólu zachránil po dvoch minútach druhej časti Madridčanov iba ofsajdový verdikt. Do postavenia mimo hry sa dostal pri svojom nábehu Dembele, po ktorého prihrávke následne neplatil presný zásah Doueho. Vplyvom náskoku postupne tempo hry opadlo a o víťazovi bolo rozhodnuté. Rozlúčku absolvovali Modrič i Vazquez, ktorí po klubovom šampionáte skončia v službách Realu. Demoláciu súpera podčiarkol v 88. minúte gólom na 4:0 striedajúci Ramos.