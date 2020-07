Futbalisti PSG zdolali Saint-Etienne, a tým získali Francúzsky pohár

Francúzsky pohár - finále:

Stade de France



Paríž St. Germain - AS Saint-Etienne 1:0 (1:0)



Gól: 14. Neymar, ČK: 31. Perrin (Saint-Etienne)

Paríž 25. júla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain získali rekordnú trinástu trofej vo Francúzskom pohári. V piatkovom finále na Stade de France zdolali AS Saint-Etienne 1:0 vďaka gólu, ktorý už v 14. minúte strelil Neymar. Išlo o prvý súťažný zápas v krajine po štvormesačnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu.Na národný štadión na predmestí Paríža s kapacitou 80.000 miest mohli zavítať aj diváci, hoci pre opatrenia v maximálnom počte 5000. Pred úvodným výkopom bol minútový potlesk za obete ochorenia COVID-19 a na podporu zdravotníkov v prvej línii.PSG hral už šieste finále Coupe de France za sebou. Neymar otvoril skóre, keď z hranice päťky dorazil loptu s pomocou brvna po predchádzajúcom zákroku súperovho brankára Jessyho Moulina. Saint-Etienne prišlo po vyše polhodine hry o kapitána Loica Perrina, ktorý videl červenú kartu za nevyberavý zákrok na Kyliana Mbappeho, a v početnej nevýhode nedokázalo vyrovnať.Zverenci Thomasa Tuchela slávili aj ligový titul v predčasne skončenej sezóne Ligue 1 a po ročníku 2017/2018 môžu opäť dosiahnuť domáce treble, na budúci piatok nastúpia vo finále francúzskeho Ligového pohára proti Olympique Lyon. V hre sú aj v Lige majstrov, no je otázne, či im pomôže útočník Mbappe. Už v prvom polčase musel opustiť ihrisko so zranením členka po faule Perrina. Mbappeho dlho ošetrovali, napokon však v stretnutí nemohol pokračovať, v 33. minúte ho nahradil Pablo Sarabia. Parížania budú čakať na výsledky vyšetrení, ktoré ukážu, či francúzsky reprezentant bude môcť 12. augusta nastúpiť vo štvrťfinále LM proti Atalante Bergamo v Lisabone.