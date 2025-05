PSG získal domáci pohár a útočí na treble, Barcola: „Veľkolepý večer“

Paríž 25. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain majú šancu získať v tejto sezóne cenné treble. Po úspešnej obhajobe titulu v Ligue 1 zvíťazili v sobotnom finále Francúzskeho pohára nad Stade Reims 3:0, keď sa dvoma gólmi blysol Bradley Barcola. O týždeň 31. mája môže PSG pridať tretiu trofej, vo finále Ligy majstrov v Mníchove narazí na Inter Miláno.



Barcola bol hrdina súboja na Stade France. Dvadsaťdvaročný krídelník svojimi gólmi v 16. a 19. minúte nasmeroval Parížanov za suverénnym triumfom, na oba mu prihral mladík Desire Doue. Barcola potom v 43. minúte pridal aj asistenciu pri treťom zásahu v podaní Achrafa Hakimiho. „Bol to skutočne veľkolepý večer. Rýchlo sme vykonali potrebnú robotu, víťazstvo nás veľmi teší. Vedeli sme, že si musíme odviesť svoju prácu a čo najlepšie sa naladiť pred finále Ligy majstrov. To sa nám podarilo a teraz môžeme ísť do ďalšieho súboja plní sebavedomia,“ povedal Barcola pre France 2.



Jedinou malou škvrnou bola absencia Chviču Kvaraccheliju, gruzínsky krídelník mal pôvodne štartovať v základnej jedenástke PSG, no napokon nenastúpil zo zdravotných dôvodov. V zostave ho nahradil Doue. Kvaracchelija tak sedel len na lavičke náhradníkov, no podľa AFP odišiel domov ešte pred koncom stretnutia. „Nie je tam žiadny problém. Po rozcvičke sa necítil dobre a my sme sa rozhodli, že nebudeme riskovať. Myslím si, že v utorok bude môcť trénovať,“ prezradil tréner PSG Luis Enrique.



Parížania druhýkrát za sebou získali domáce double, pod vedením Luisa Enriqueho vybojovali aj Champions Trophy, teda francúzsky Superpohár. Domáci pohár Coupe de France vyhral PSG rekordný 16-krát, z toho osem triumfov zaznamenal v poslednej dekáde. Budúcu sobotu môže pridať aj premiérovú trofej v LM. „Získali sme tri zo štyroch možných titulov. Verím, že oslavovať budeme aj 31. mája a zapíšeme sa do histórie klubu,“ vyhlásil Luis Enrique.



Víťaz Francúzskeho pohára má isté miesto v hlavnej fáze Európskej ligy, no PSG vďaka obhajobe titulu v domácej súťaži zabojuje v ligovej fáze Ligy majstrov. Do Európy sa tak dodatočne dostal siedmy Racing Štrasburg, konkrétne do play off o Konferenčnú ligu. V tejto fáze mal pôvodne nastúpiť šiesty Olympique Lyon, ktorý sa namiesto toho predstaví v hlavnej fáze EL.