PSG získal stredopoliara Solera z Valencie

Paríž 2. septembra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain angažoval španielskeho stredopoliara Carlosa Solera z FC Valencia. K dokončeniu transferu došlo po tom, čo PSG potvrdil odchod Idrissu Gueyeho do Evertonu. Soler podpísal v novom pôsobisku päťročnú zmluvu. Podľa španielskych médií za neho Valencia dostala 18 miliónov eur.



Soler má za sebou dve sezóny v španielskej La Lige, v ktorej strelil po 11 gólov. "Je to nové dobrodružstvo v mojej kariére. Som veľmi hrdý a teším sa na to, že budem pracovať s hráčmi absolútnej svetovej špičky," povedal Soler pre oficiálnu stránku PSG.