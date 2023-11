PSG zostal v hre vďaka kontroverznému verdiktu, Shearer: Nechutné

Paríž 29. novembra (TASR) - Utorkový šláger F-skupiny Lige majstrov medzi Parížom St. Germain a Newcastlom United (1:1) ukončila kontroverzia, ktorú po zápase rozoberali viaceré futbalové osobnosti a médiá. Obranca anglického tímu Valentino Livramento zahral v nadstavenom čase v šestnástke rukou po tom, ako sa mu do nej odrazila lopta od hrudníka po strele Ousmana Dembeleho. Skúsený rozhodca Szymon Marciniak nariadil pre PSG penaltu, francúzsky tím vďaka tomu vyrovnal na 1:1 a výrazne sa priblížil k postupu do jarnej vyraďovacej fázy.



Rozhodca situáciu nevyhodnotil ako prirodzenú polohu a nebral do úvahy ani odraz lopty od povolenej časti tela. Rozhodnutie poľského arbitra bolo pre mnohých nepochopiteľné. "Vynikajúci bojový výkon od každého jedného hráča. Nemal by byť pokazený takýmto nechutným rozhodnutím," citoval denník The Sun Alana Shearera, klubovú legendu Newcastlu. Podobne komentoval situáciu na sociálnej sieti aj jeho bývalý spoluhráč Michael Owen: "Mám z toho zlomené srdce, najmä po takom dobrom výkone. Nikdy, a to ani za milión rokov, nemôže byť toto odpískané ako penalta. Sme najďalej od uplatňovania pravidiel o ruke v šestnástke, ako sme kedy boli." Z verdiktu bol znechutený aj bývalý škótsky internacionál Ally McCoist, ktorý komentoval prenos zo zápasu v britskej televízii: "Ak za toto udeľujeme penalty v najväčšej klubovej súťaži na svete, je to hanba."



PSG v druhom polčase tlačil súpera. Domáci si vypracovali jednu šancu za druhou, ale Kylian Mbappe, Ousmane Dembele a Bradley Barcola v koncovke zlyhali. Niekoľkokrát sa blysol aj brankár hostí Nick Pope, ktorý dostal opäť prednosť pred Slovákom Martinom Dúbravkom. Potom však prišla piata minúta nadstavenia druhého polčasu. "Nemám vôbec slov a neviem, ako na to reagovať. Od hrudníka k ruke je to asi dvadsať centimetrov. Ako má tú ruku dať preč? Nechápem, ako môže niečo také odpískať," citoval portál novasport.cz bývalého českého reprezentanta Martina Jiránka.



Tento verdikt neprijali s nadšením ani v Nemecku. Dortmund týmto kontroverzným rozhodnutím prišiel o istotu prvého miesta v skupine a teda aj výhodu lepšej pozície pred žrebom play off. Borussia má na čele tabuľky trojbodový náskok pred PSG a už istú osemfinálovú miestenku, no v prípade prehry v záverečnom skupinovom kole obsadí druhé miesto. Trinásteho decembra hostí v Signal Iduna Park práve Parížanov, ktorým v 1. kole podľahla 0:2.



Newcastlu chýbalo v Parku princov až 11 hráčov pre zranenia, Sandro Tonali pre disciplinárny trest po stávkovej afére. Tréner Eddie Howe si vybral tú istú zostavu, ktorá v sobotu zdolala v ligovom zápase FC Chelsea 4:1, vrátane 17-ročného stredopoliara Lewisa Mileyho. Raritou bolo, že Howe v utorok nevyužil ani jedného zo svojich siedmich náhradníkov na lavičke, medzi ktorými boli dvaja brankári a štyria dorastenci. Ďalšie dve miesta na lavičke zostali prázdne. "Cítim sa veľmi sklamaný, ale som veľmi hrdý na hráčov a na úroveň ich snaženia. Nick Pope bol skvelý, potrebovali sme od neho takýto výkon. V druhom polčase sme boli unavení a myslím si, že hráči akceptovali, že musia len brániť," uviedol Howe.



"Straky" majú stále šancu postúpiť zo skupiny v súťaži, do ktorej sa prebojovali po dlhých 20 rokoch. Denník Mirror označil záver utorkového zápasu za frašku, no pripomína, že v prípade víťazstva nad AC Miláno v záverečnom kole skupiny má anglický tím stále nádej preniknúť do vyraďovacej časti. Musí však dúfať, že PSG nezvíťazí v Dortmunde. Teoretickú šancu na postup má aj štvrté AC Miláno, Taliani však potrebujú triumf v Anglicku a prehru francúzskeho šampióna. "Stále veríme. Hostíme v St. James' Parku veľmi dobrý milánsky tím a v druhom zápase medzi Dortmundom a Parížom sa môže stať čokoľvek," uzavrel Howe.