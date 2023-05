PSG zvažuje prípadnú náhradu za Messiho, vyhliadol si Bernarda Silvu

Paríž 16. mája (TASR) – Portugalský futbalista Bernardo Silva by mohol nahradiť Lionela Messiho v Paríži St. Germain. Hviezdneho Argentínčana spájajú s návratom do FC Barcelona či lukratívnym prestupom do Saudskej Arábie po tejto sezóne.



Silva nastupuje pravidelne za Manchester City a do Paríža by mohol ísť výmenou za Neymara. V Ligue 1 už v minulosti pôsobil – v rokoch 2014 až 2017 hral za Monaco. Na ihrisku môže zastúpiť aj pozíciu stredopoliara či krídelníka.



O možnom príchode 28-ročného stredopoliara informoval podľa španielskych médií športový poradca PSG Luis Campos. Ten stál v roku 2017 aj za príchodom Kyliana Mbappeho, ktorý patrí ku kľúčovým hráčom.



Klub vyhral osem domácich titulov v predchádzajúcich desiatich sezónach, no v predošlých dvoch ročníkoch vypadol z Ligy majstrov už v osemfinále. V spojitosti s posilnením parížskeho klubu sa tak hovorí aj o Harrym Kaneovi či Victorovi Osimhenovi.