PSG zvíťazil, Messi nahradil Neymara, góly však strelil Mbappe

Paríž 30. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v nedeľu dočkal debutu v drese Paríža St. Germain. V stretnutí 4. kola najvyššej francúzskej súťaže na trávniku Stade Reims vystriedal v 66. minúte Brazílčana Neymara. Bolo to už za konečného stavu 2:0 pre hostí, krátko po tom, ako svoj druhý gól v zápase strelil ústredný muž duelu Kylian Mbappe.



Messiho privítal v Ligue 1 vypredaný 21-tisícový štadión, ktorý pri rozcvičovaní sa skandoval jeho meno. Tridsaťštyriročný útočník sa dostal do zápasového diania po prvý raz od 11. júla, keď Argentína zdolala Brazíliu vo finále juhoamerického kontinentálneho šampionátu Copa America. Na premiérový zásah po príchode z FC Barcelona si musí počkať, v základnej zostave by sa mohol objaviť v nasledujúcom ligovom stretnutí 12. septembra s Clermontom.



"Som naozaj šťastný, že absolvoval svoj debut, veľmi mu na tom záležalo. Stále má veľmi ďaleko od svojej ideálnej formy, ale na tréningoch mu to ide. Po najbližších dvoch týždňoch a reprezentačnej prestávke bude fit. Čakáme, kedy sa nám ukáže v najlepšej forme," citovala trénera PSG a Messiho krajana Mauricia Pochettina agentúra AFP. Messi a Neymar sa v rovnakom drese predstavili prvýkrát od roku 2017, keď Brazílčan takisto zamieril z Barcelony do Paríža.



Uplynulým dňom však nedominoval šesťnásobný držiteľ Zlatej lopty, ktorý prestúpil do francúzskej metropoly už pred tromi týždňami, ale Mbappe. PSG údajne odmietol dve ponuky Realu Madrid za 22-ročného útočníka. Tá lukratívnejšia mala podľa medializovaných informácií hodnotu 180 miliónov eur. Ide o astronomickú cenu aj vzhľadom na to, že Francúzovi vyprší kontrakt na konci tejto sezóny a od januára môže rokovať s inými klubmi bez toho, aby mal PSG nárok na prestupovú čiastku. Za rovnakú sumu priviedol Mbappeho z AS Monaco v roku 2017.



Transferové obdobie sa skončí už v utorok, no Mbappe sa na ihrisku nenechal rozhodiť špekuláciami o jeho budúcnosti. V 15. minúte hlavičkou zužitkoval center Angela Di Mariu a po vyše hodine hry skóroval po prihrávke Achrafa Hakimiho. "Kylian je náš hráč, vo futbale neustále rotujú špekulácie a dohady. Prezident a športový riaditeľ nášho klubu sa k tejto téme vyjadrili jasne a Mbappe je stále tu. Ako trénera ma veľmi teší, že môžem pracovať s takýmto futbalistom. V súčasnosti je jeden z najlepších hráčov na svete, aj jemu je s nami dobre," dodal Pochettinho. PSG má po štyroch kolách ako jediné mužstvo na konte plný počet 12 bodov.