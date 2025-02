PSG zvíťazil na pôde Brestu, Dembele s druhým hetrikom za sebou

Stade Brest - Paríž Saint-Germain 2:5 (0:1)



Góly: 50. Del Castillo, 71. Ajorque - 29., 56. a 62. Dembele, 89. a 90.+7 Ramos

AS Monaco - AJ Auxerre 4:2 (1:2)



Góly: 57., 63. a 65. Biereth, 35. Kehrer - 38. Diomande, 45.+7 Jubal Junior (z 11 m)

Paríž 1. februára (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v sobotňajšom zápase 20. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Stade Brest 5:2. Hetrikom sa v drese PSG blysol Ousmane Dembele. Dvadsaťsedemročný ofenzívny univerzál zaznamenal trojgólový zápis aj pred tromi dňami v záverečnom stretnutí ligovej fázy Ligy majstrov proti VfB Stuttgart (4:1).Dembele poslal Parížanov do vedenia v závere prvej polhodiny hry. Po zmene strán sa presadil ešte dvakrát v rozmedzí 56. až 62. minúty a skompletizoval druhý hetrik v dvoch súťažných dueloch za sebou. Domáci sa vrátili do hry o body v 71. minúte po presnom zásahu Ludovica Ajorqueho, plný bodový zisk hostí však poistil dvoma gólmi portugalský útočník Goncalo Ramos. PSG si upevnili pozíciu lídra, na čele majú 13-bodový náskok pred druhým Olympique Marseille, ktorý má zápas k dobru. Brestu patrí ôsma pozícia. Oba tímy sa stretnú opäť už o 10 dní v úvodnom zápase play off o osemfinále Ligy majstrov. Dvojzápas začne na domácej pôde Brest, odveta v Parku princov je na programe 19. februára.