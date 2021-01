PSG zvíťazil pri domácej premiére Pochettina, na čele sa udržal Lyon

Paríž 10. januára (TASR) - Nový tréner Mauricio Pochettino dosiahol prvé víťazstvo na lavičke futbalistov Paríža St. Germain. Pri domácej premiére ho zverenci potešili triumfom v sobotnom stretnutí 19. kola Ligue 1 nad Brestom 3:0. Na čele tabuľky sa však o bod pred obhajcom titulu udržal Lyon, ktorý zmazal dvojgólové manko na pôde Rennes a po remíze 2:2 natiahol sériu bez prehry na šestnásť zápasov.



PSG pri debute Pochettina remizoval na trávniku AS St. Étienne 1:1. Víťazný zásah do siete Brestu strelil v 16. minúte Moise Kean, ktorého gól poistili v závere striedajúci Mauro Icardi a Pablo Sarabia. "Ešte sme pracovali spolu len niekoľko dní a už sme absolvovali dva veľmi náročné a vyrovnané súboje. Som veľmi spokojný s výkonom hráčov, bol lepší než v predchádzajúcom zápase a dosiahli sme dôležité víťazstvo," povedal argentínsky tréner pre agentúru AFP.



Štyridsaťosemročný Pochettino, ktorý nahradil nemeckého kouča Thomasa Tuchela, si užil domácu premiéru, hoci v prázdnom Parku princov. V Paríži už pôsobil počas hráčskej kariéry v rokoch 2001 až 2003: "Bolo to nesmierne emotívne. Tento štadión má za normálnych okolností jednu z najlepších atmosfér na svete, takže nám chýbali fanúšikovia, ale odkedy som prišiel, pociťujem perfektné privítanie v klube aj tomto úžasnom meste."



V polovici ligovej sezóny figuruje úradujúci majster na druhej pozícii o bod za Lyonom a o skóre pred tretím Lille, ktoré má takisto na konte 39 bodov. Pochettino sa môže prvej trofeje v novom pôsobisku dočkať už v stredu, keď PSG nastúpi proti Marseille v súboji o francúzsky Superpohár. Pre pandémiu koronavírusu sa nehral tradične na konci predchádzajúceho ročníka. Otázne, je či bude Parížu k dispozícii brazílsky útočník Neymar, ktorý pre zdravotné problémy vynechal už štyri týždne. Obranca Thilo Kehrer bude chýbať pre pozitívny test na koronavírus.



Lyon prehrával na ihrisku Rennes už 0:2, no Memphis Depay a Jason Denayer v krátkom časovom slede v závere riadneho hracieho času zachránili dlhú sériu bez prehry. "Prvú polovicu tejto sezóny sme odohrali vo vysokom štandarde. Musíme v tom pokračovať, chceme sa minimálne odpútať od štvrtého miesta a potom uvidíme, kam to dotiahneme," povedal tréner Lyonu Rudi Garcia.