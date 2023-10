PSO: Klein postúpil suverénne do 2. kola po triumfe nad Prižmičom

dvojhra - 1. kolo:



Lukáš KLEIN (SR) - Dino Prižmič (Chor.) 6:0, 6:3, Iľja Marčenko (Ukr.) - Denis Novak (Rak.) 7:6 (6), 6:0, Matteo Martineau (Fr.) - Jakub Menšík (ČR) 4:6, 6:4, 6:1, Andrew Paulson (ČR) _ Gabi Adrian Boitan (Rum.) 6:4, 6:3, Kalin Ivanovski (Mac.) - Peter Gojowczyk (Nem.) 7:6 (3), 6:2







štvorhra - 1. kolo:



Ivan Ljutarevič, Vladislav Manatov (Biel./Ukr.) - Lukáš POKORNÝ, Igor ZELENAY (SR) 7:6 (5), 7:6 (3)

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open. V úvodnom kole zdolal Chorváta Dina Prižmiča 6:0, 6:3. Jeho ďalší súper bude víťaz duelu medzi piatym nasadeným Britom Liamom Broadym a Fínom Ottom Virtanenom.Klein v prvom sete stretnutia s Prižmičom na centri v NTC dominoval, trikrát prelomil podanie súpera a uštedril mu "kanára". V druhom dejstve držal Chorvát so slovenským daviscupovým reprezentantom krok iba do stavu 3:3. Ďalšie tri gemy za stali korisťou Kleina, ktorý za stavu 5:3 premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal.