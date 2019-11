PSO: Molčan nepostúpil do 3. kola: Škoda, rozhodol jeden brejk

dvojhra - 1. kolo:



Lukáš KLEIN (SR) - Mohamed Safwat (Eg.) 6:2, 6:2, Zdeněk Kolář (ČR) - Constant Lestienne (Fr.) 6:3, 4:6, 6:3, Iľja Marčenko (Ukr.) - Aleksandr Nedoviesov (Kaz.) 7:5, 7:6 (2)





dvojhra - 2. kolo:



Peter Gojowczyk (13.-Nem.) - Alex MOLČAN (SR) 3:6, 7:6 (4), 6:4, Dennis Novak (Rak.) - Alexei Popyrin (6-Aus.) 6:4, 5:7, 6:4, Roberto Marcora (Tal.) - Elias Ymer (16-Švéd.) 1:6, 7:6 (7), 6:3, Emil Ruusuvuori (Fín.) - Antoine Hoang (10-Fr.) 6:4, 6:2, Michail Kukuškin (1-Kaz.) - Kimmer Coppejans (Belg.) 6:0, 6:2, Yannick Maden (12.-Nem.) - Oscar Otte (Nem.) 6:4, 2:6, 6:4

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa neprebojoval do 3. kola dvojhry na challengerovom turnaji Peugeot Slovak Open v bratislavskom NTC. Držiteľ voľnej karty nastúpil v utorok proti trinástemu nasadenému Petrovi Gojowczykovi z Nemecka a po tuhom boji mu podľahol 6:3, 6:7 (4) a 4:6. Ďalší držiteľ voľnej karty Lukáš Klein si vybojoval postup do 2. kola, keď si hladko poradil s Egypťanom Mohamedom Safwatom dvakrát 6:2.Dvadsaťjedenročný Slovák bol pritom veľmi blízko k prekvapujúcemu víťazstvu. V úvodnom sete zobral svojmu súperovi hneď v druhom geme podanie, následne sa ujal vedenia 3:0 a potom už dopodával do víťazného konca. Oveľa skúsenejšieho Gojowczyka nepustil ani k jednému brejku. Druhý set bol nesmierne vyrovnaný a priniesol niekoľko veľmi dlhých výmen i gemov. Obaja hráči si držali servis a tak dospel až do tajbrejku. V ňom viedol Molčan 3:0, no Nemec otočil a nakoniec ho vyhral 7:4. V rozhodujúcom sete si obaja hráči držali podanie do stavu 4:4, keď Gojowczyk súpera brejkol a následne rozhodol o svojom postupe. Nemca podržalo podanie, keď predviedol až 16 es.povedal pre stz.sk Molčan, ktorý vyradil v 1. kole Srba Nikolu Milojeviča 6:3 a 6:4 a premiérovo postúpil do 2. kola na podujatí.Klein v stretnutí dominoval a o takmer 120 priečok vyššie postavený súper mu robil len málo problémov. Dvadsaťjedenročný Slovák síce prehral svoje úvodné podanie, no následne Egypťana trikrát brejkol a set vyhral 6:2. Ani druhý set nemal dramatický priebeh, Klein síce raz stratil svoje podanie, no súper dvakrát, Slovák sa dostal do vedenia 4:1 a víťazstvo si už nenechal vziať. V 2. kole sa stretne so štrnástym nasadeným Jiřím Veselým z ČR.Najvyššie nasadený kazašský tenista Michail Kukuškin postúpil do 3. kola, keď si poradil s Belgičanom Kimmerom Coppejansom 6:0, 6:2.