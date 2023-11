P.Šťastný ukončil profesionálnu kariéru: Potichu som prišiel aj končím

New York 1. novembra (TASR) - Americký hokejista Paul Šťastný sa po 17 sezónach v NHL rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Syn slovenskej legendy Petra Šťastného priznal, že pred svojim rozhodnutím požiadal o radu aj svojho otca.



Tridsaťsedemročný útočník povedal pre portál The Athletic, že svoje rozhodnutie učinil po otvorení tohtoročných prípravných kempov. "Na začiatku septembra som sa rozhodol, že končím. Ešte som nedal nič na sociálne siete ani nikam inam. Do ligy som prišiel pomerne potichu a rovnako v tichosti z nej aj odchádzam. Presne tak sa mi to páči. Celé moje okolie o tom vedelo, takže sa to dostalo aj von," uviedol Paul Šťastný, ktorý počas kariéry obliekal dresy Colorada, St. Louis, Winnipegu, Vegas a naposledy v uplynulom ročníku Caroliny.



Šťastného si v roku 2005 vybralo v 2. kole draftu z celkovej 44. priečky Colorado. Kariéru odštartoval práve v drese "lavín". V profilige odohral spolu 1145 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 822 bodov (293 gólov a 529 asistencií). V play off nastúpil na 118 stretnutí a v nich zaznamenal 73 bodov (30+43).



Američan so slovenskými koreňmi si zahral raz aj v Zápase hviezd NHL. V sezóne 2006/07 vytvoril ligový rekord medzi nováčikmi, keď dosiahol 20-zápasovú bodovú sériu a stal sa tretím najmladším hráčom v histórii s takou dlhou šnúrou. Pred ním sú iba legendárni útočníci Wayne Gretzky a Mario Lemieux. V hlasovaní o Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika skončil druhý za Rusom Jevgenijom Malkinom z Pittsburghu. Na medzinárodnej úrovni reprezentoval USA na MS v roku 2013, keď ako kapitán doviedol americký tím k zisku bronzových medailí. Zahral si aj o rok neskôr na ZOH v Soči.