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VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala
Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla.
Autor TASR,aktualizované
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Banská Bystrica 21. júla (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala na domácom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici v čase 53,70. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o päť stotín sekundy rekord mítingu.
Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla. V pretekoch suverénne viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila. Tri týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato. Druhá skončila Britka Lina Nielsenová za 54,69, tretia dobehla ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká vo výkone sezóny 55,26.
„Škoda tej zakopnutej prekážky, mala som to rozbehnuté dobre. Pri tej chybe som si už myslela, že letím na zem. Našťastie som to ustála. Prekvapilo ma, že som stále vpredu a môžem zvíťaziť, hoci som už stála na mieste a musela som sa znovu rozbiehať. Som rada, že som zvíťazila pred domácim publikom, atmosféra bola úžasná. Trošku ma štve, že som zakopla, ten čas mohol byť dobrý. Nič sa nedeje, ideme ďalej, budú ďalšie preteky,“ pripustila Zapletalová.
Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla. V pretekoch suverénne viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila. Tri týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato. Druhá skončila Britka Lina Nielsenová za 54,69, tretia dobehla ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká vo výkone sezóny 55,26.
„Škoda tej zakopnutej prekážky, mala som to rozbehnuté dobre. Pri tej chybe som si už myslela, že letím na zem. Našťastie som to ustála. Prekvapilo ma, že som stále vpredu a môžem zvíťaziť, hoci som už stála na mieste a musela som sa znovu rozbiehať. Som rada, že som zvíťazila pred domácim publikom, atmosféra bola úžasná. Trošku ma štve, že som zakopla, ten čas mohol byť dobrý. Nič sa nedeje, ideme ďalej, budú ďalšie preteky,“ pripustila Zapletalová.
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (61. ročník) - výsledky:
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,70 - rekord mítingu, 2. Lina Nielsenová (V. Brit.) 54,69, 3. Daniela LEDECKÁ 55,26, ..., 7. Rebecca SLEZÁKOVÁ 59,10, 8. Martina SEGEČOVÁ (všetky SR) 59,18
Ženy
400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,70 - rekord mítingu, 2. Lina Nielsenová (V. Brit.) 54,69, 3. Daniela LEDECKÁ 55,26, ..., 7. Rebecca SLEZÁKOVÁ 59,10, 8. Martina SEGEČOVÁ (všetky SR) 59,18