Puigová ukončila kariéru vo veku 28 rokov

San Juan 14. júna (TASR) - Tenistka Monica Puigová v pondelok oznámila ukončenie svojej športovej kariéry. Zlatá olympijská víťazka z Ria de Janeiro sa rozhodla skončiť pre zranenie.



Dvadsaťosemročná Portoričanka informovala fanúšikov na svojom Instagrame. "Končím s tenisom. Po ťažkých troch rokoch boja so zraneniami a štyroch operáciách toho malo moje telo už dosť. Toto rozhodnutie nie je ľahké, pretože by som veľmi rada odišla do dôchodku inak, ale niekedy má život iné plány," napísala Puigová.



Zároveň oznámila, že jej plány po ukončení kariéry zahŕňajú prácu vo vysielaní televízie ESPN.



Puigová sa v Riu stala vôbec prvou zlatou medailistkou z Portorika, keď vo veku 22 rokov zdolala vo finále Nemku Angelique Kerberovú. Jej najvyššie kariérne umiestnenie v rebríčku WTA bolo 27. miesto.