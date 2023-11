Puliš bude hrať opäť za Michalovce, Kúdelka:Veríme, že prinesie impulz

Michalovce 15. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Radovan Puliš sa vrátil do extraligového klubu HK Dukla Ingema Michalovce, v ktorom pôsobil v uplynulej sezóne 2023/2024. Prvý zápas po návrate by mal absolvovať v piatkovom zápase proti Banskej Bystrici. Klub informoval o staronovej akvizícii na sociálnych sieťach.



Prvú sezónu v drese michalovského klubu mu pokazili aj zdravotné problémy, pre ktoré nastúpil v základnej časti iba na 20 zápasov. Získal v nich 10 kanadských bodov za 6 gólov a 4 asistencie. V 15 zápasoch play off mal bilanciu 3 góly a 4 asistencie. Klub v máji informoval, že Puliš je v skupine hráčov, s ktorými nepočíta pre sezónu 2023/2024. Skúsený útočník bol v úvode prebiehajúceho ročníka následne bez angažmánu, napokon sa vrátil do známeho prostredia: "Veríme, že Rado príde plný energie a chuti pomôcť mužstvu a svojimi skúsenosťami prinesie správny impulz pre tím," uviedol tréner michalovského tímu Peter Kúdelka.