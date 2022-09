Puliš ideálne oslávil 500. zápas výhrou Michaloviec nad Košicami

Michalovce 17. septembra (TASR) - Podľa hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce a HC Košice priniesol ich vzájomný súboj výbornú úroveň. V piatkovom 1. kole extraligovej sezóny sa z tesného víťazstva 3:2 tešili domáci Michalovčania, ktorých potiahli za víťazstvom dvojgólový Radovan Puliš a obranca Miroslav Macejko, ktorý po roku opäť rozhodol úvodný duel sezóny.



Košický odchovanec Macejko sa v 55. minúte dostal k strele, ktorá prešla až za brankára hostí Andreja Košarišťana. Naklonil tým skóre na stranu domácich a tí si už tesný náskok 3:2 nenechali vziať. Strelec víťazného gólu si zopakoval podobný kúsok z prvého zápasu uplynulej sezóny 2021/2022, v ktorom rovnako v domácom prostredí rozhodol o víťazstve nad Novými Zámkami 4:3. "Ani som nevedel, ako to tam padlo. Vyšlo mi to a som rád, že sme zvíťazili," konštatoval Macejko.



Michalovčania víťazstvom na štarte sezóny potvrdili fazónu z prípravy, počas ktorej zvíťazili v siedmich z ôsmich zápasov. "Máme silné mužstvo a keď budeme robiť to, čo chce od nás tréner, tak to pôjde," povedal Macejko.



Popri skúsenom obrancovi bol jednou z ústredných postáv zápasu útočník Radovan Puliš. V zápase strelil dva góly, ktorými otočil priebežný stav z 0:1 na 2:1. Prvý súťažný zápas v michalovskom drese mu chutil a pamätať si ho bude aj vďaka pamätnému dresu s číslom 500, ktorý dostal pred zápasom. Symbolizuje počet odohraných zápasov v slovenskej extralige. Hoci niektoré zdroje uvádzali, že duel proti Košiciam bol pre neho 499. v najvyššej slovenskej súťaži, podľa oficiálnej stránky SZĽH práve ním dosiahol na päťstovku. Puliš si osobné štatistiky nevedie: "Neviem, ako to presne je, nesledujem si to. Ale keď som už dostal dres, tak asi bol tento zápas môj päťstý," poznamenal jeden z očakávaných lídrov michalovskej ofenzívy.



Tá v úvodnom zápase sezóny prevýšila košickú a Michalovčania sa súperovi aspoň čiastočne revanšovali za štvrťfinálové vypadnutie 2:4 na zápasy v uplynulej play off. "Na to, že to bol prvý zápas sezóny, to malo náboj. Fanúšikovia boli vynikajúci. Zvíťazili sme a to je dôležité," poznamenal Puliš.



Prvý súťažný zápas v pozícii hlavného trénera absolvoval michalovský kormidelník Tom Coolen. K výkonu svojho tímu mal aj výhrady, celkovo bol však spokojný s úspešným vstupom do sezóny: "Samozrejme, že vždy chcete zvíťaziť, zvlášť, keď hráte doma a je to prvý zápas sezóny. Je to pre nás veľká vzpruha do začiatku sezóny. Hrali sme proti veľmi dobrému tímu a zápas sa mohol skončiť rôznym výsledkom. Preto som rád, že sme v tretej tretine našli spôsob ako streliť víťazný gól," uviedol Coolen.



Vstup do sezóny naopak nevyšiel Košičanom, ktorí nezúročili náskok 1:0 po góle Villeho Leskinena. Na dva góly Puliša odpovedal Marek Slovák, ale viackrát už hostia nedokázali skórovať. "Na to, že to bolo prvé kolo, to bol veľmi dobrý zápas. Dve tretiny sme nehrali to, čo sme si predstavovali. V tretej to už bolo iné. Hrali sme veľmi dobre, jednoducho a s tlakom do bránky. Dostali sme však nešťastný gól po našej chybe v obrannom pásme. Chceli sme s tým ešte niečo spraviť, ale tri body dnes vzali Michalovce," poznamenal Slovák.



Košičanov mohla najviac mrzieť 82-sekundová presilovka o dvoch hráčov, v ktorej nedokázali za nerozhodného stavu nakloniť skóre na svoju stranu. "Dali sme tam na 2:2 a pýtalo si to ešte jeden gól. Škoda, nevyšlo to. Dnes to bol zápas o jednom góle," uviedol Marek Slovák, podľa ktorého predviedli Košičania najlepší výkon v tretej tretine. Rovnaký názor mal aj tréner Dan Ceman a to aj napriek tomu, že práve v záverečnej časti inkasovali rozhodujúci gól. "V úvodných 40 minútach sme mali akýsi falošný pocit istoty. Nebolo to z našej strany dobré. V tretej sme hrali najlepšie, ale gól dal súper," povedal Ceman, ktorý sa musel zaobísť bez fínskeho útočníka Joonu Jääskeläinena. Podľa vyjadrenia klubu boli za jeho absenciou osobné dôvody, pre ktoré odišiel do Fínska.



Ďalším zápasom košického tímu mal byť nedeľňajší domáci súboj so Slovanom Bratislava, no kluby sa dohodli na jeho preložení na neurčito, keďže Košický klub pre vysoké ceny energií dočasne opustil Steel arénu.