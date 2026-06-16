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Pulisic po problémoch s lýtkom trénoval separátne, Adams: Bude OK

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Futbalista Paraguaja Juan José Caceres (vľavo) a hráč USA Christian Pulisic bojujú o loptu počas zápasu D-skupiny USA – Paraguaj na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Inglewood v piatok 12. júna 2026. Foto: TASR/AP

Pulisic odohral iba prvý polčas úvodného zápasu USA na domácich MS 2026, v ktorom zdolali Paraguaj 4:1.

Autor TASR
Inglewood 16. júna (TASR) - Útočník futbalovej reprezentácie USA Christian Pulisic absolvoval v pondelok individuálny tréning. Pod dohľadom kondičného trénera sa 27-ročný útočník AC Miláno venoval ľahkým cvikom v posilňovni, kým si jeho spoluhráči z národného tímu odkrútili tréningovú jednotku v ich kempe v Irvine. Informovala AP.

Pulisic odohral iba prvý polčas úvodného zápasu USA na domácich MS 2026, v ktorom zdolali Paraguaj 4:1. V jeho priebehu dostal kopanec do lýtka a tréner Mauricio Pochettino ho z preventívnych dôvodov vystriedal. V prvom polčase si Pulisic pripísal asistenciu a po kombinačnej akcii s Westonom McKenniem sa podieľal aj na vlastnom góle Paraguaja.

Vedenie tímu USA v pondelok neposkytlo žiadne informácie o zdravotnom stave Pulisica, no jeho spoluhráč Tyler Adams nemal obavy. „Pokoj. Christian bude v poriadku a pripravený nastúpiť na ďalší zápas,“ vyhlásil hráč anglického Bournemouthu.

Ďalším súperom Američanov bude Austrália v piatok 19. júna o 21.00 SELČ.
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