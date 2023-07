Pulišič pricestoval do Talianska, absolvuje prehliadku v AC Miláno

Miláno 12. júla (TASR) - Americký futbalista Christian Pulišič pricestoval v stredu do Talianska, aby sa podrobil lekárskej prehliadke v AC Miláno. Dvadsaťštyriročný reprezentant má prestúpiť do mužstva s FC Chelsea.



Útočník má ešte rok platnú zmluvu s londýnskym tímom, no očakáva sa, že s "Rossoneri" podpíše štvorročný kontakt a stane sa tretím Američanom, ktorý bude hrať za tento klub po Oguchim Onyewuovi a Serginovi Destovi.



"Som veľmi šťastný, že som tu. Som nadšený, že môžem začať v tomto historickom klube. Je to legendárny tím a ja sa veľmi teším, že sem môžem prísť a pokúsiť sa vyhrať nejaké tituly," povedal Pulišič podľa agentúry AP. Miláno má za neho zapltatiť zhruba 20 miliónov libier.



Pulišič prišiel do Chelsea v januári 2019 za 58 miliónov libier, pričom nasledujúcich šesť mesiacov zostal v Borussii Dortmund a nakoniec sa presunul na Stamford Bridge. V londýnskom klube nastúpil na 98 zápasov, v ktorých zaznamenal 20 gólov a 9 asistencií.