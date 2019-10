Pulisic sa vrátil do zostavy Cheslea a hetrikom si otvoril gólový účet

Londýn 27. októbra (TASR) - Americký futbalista Christian Pulisic si v sobotu otvoril gólový účet v FC Chelsea. A nie hocijako, ale rovno čistým hetrikom. Po Clintovi Dempseymu sa stal iba druhým Američanom v histórii Premier League, ktorému sa podarilo v jednom zápase streliť tri góly. "The Blues" najmä vďaka nemu zvíťazili na pôde Burnley 4:2.



Dvadsaťjedenročný krídelník nastúpil po prvý raz od augusta a husársky kúsok zaskočil aj jeho samého. "Bol to môj prvý hetrik v profesionálnej kariére. Ani som nevedel čo mám robiť, takmer som si zabudol zobrať loptu na pamiatku, našťastie mi pomohli spoluhráči," povedal pre BBC Pulisic.



"The Blues" zaňho zaplatili v januári Borussii Dortmund 58 miliónov libier, druhú polovicu minulej sezóny však strávil na hosťovaní v nemeckom klube. Vysoká čiastka vyvolala pochybnosti, či mladý hráč dosahuje kvalitu hodnú astronomického odstupného. Tréner Chelsea Frank Lampard od príchodu na lavičku dáva šancu mladým futbalistom a nepochybuje, že aj Pulisic si nájde stabilné miesto v zostave. "Počúval som veľa rečí ohľadne prestupu Christiana z Dormundu. Stále sa hovorilo najmä o vysokej prestupovej čiastke. Je však kapitánom USA a hviezdou vo svojej krajine, uviedol po zápase Lampard a dodal. "Viem, aký tlak na hráča vyvinie prestup, preto sa veľmi teším z jeho výkonu."