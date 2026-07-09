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Pulisic utrpel zlomeninu nohy

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Futbalista Paraguaja Juan José Caceres (vľavo) a hráč USA Christian Pulisic bojujú o loptu počas zápasu D-skupiny USA – Paraguaj na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Inglewood v piatok 12. júna 2026. Foto: TASR/AP

Podľa agentúry AP bude mimo hry niekoľko týždňov.

Autor TASR
Seattle 9. júla (TASR) - Americký futbalový reprezentant Christian Pulisic utrpel v osemfinálovom zápase na MS 2026 proti Belgicku (1:4) zlomeninu nohy. Podľa agentúry AP bude mimo hry niekoľko týždňov.

Pulisic odstúpil z duelu v 59. minúte. Vyšetrenia odhalili pomliaždenie kosti a mikrozlomeninu holennej a lýtkovej kosti. Krídelník AC Miláno by sa mal do tréningu zapojiť ešte pred úvodným zápasom novej sezóny talianskej Serie A, ktorý je na programe 23. augusta.

Pulisic na MS neskóroval, pre zranenie lýtka vynechal jeden z piatich zápasov Američanov a z ďalších dvoch predčasne odstúpil. V 90 reprezentačných dueloch strelil 30 gólov.
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