Puljujärvi s dvojzápasovou stopkou za zákrok na Chaffeeho

New York 18. apríla (TASR) - Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť zámorskej hokejovej súťaže NHL potrestalo hráča Floridy Panthers Jesseho Puljujärviho dvojzápasovou stopkou za zákrok na Mitchella Chaffeeho z Tampa Bay Lightning.



K incidentu prišlo v stretnutí z utorka na stredu, reprezentant Fínska nepovolene trafil súpera do hlavy, za čo dostal od rozhodcov trest päť minút a do konca zápasu. Chaffee už v závere stretnutia nepomohol Tampe, po zranení musel ísť predčasne do šatne. Puljujärvi sa po tomto dueli vrátil do AHL, kde hráva za Charlotte Checkers. Informovala agentúra AP.