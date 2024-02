Puljujärvi uspel na skúške, podpísal s Pittsburghom dvojročnú zmluvu

Pittsburgh 5. februára (TASR) - Fínsky hokejista Jesse Puljujärvi uspel na skúške v Pittsburghu a podpísal s Penguins dvojročnú zmluvu na 1,6 milióna dolárov. Jej priemerná ročná hodnota je 800.000 dolárov. Informovala o tom oficiálna stránka NHL.



Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Pittsburghu 10. decembra a nastúpil v 13 zápasoch za Wilkes-Barre/Scranton v AHL. Dosiahol deväť bodov za štyri góly a päť asistencií. Tréner Mike Sullivan uviedol, že jeho pôsobenie v AHL umožnilo Penguins zistiť, či vydrží fyzicky po operácii bedrového kĺbu. Nakoniec ich jeho výkony presvedčili natoľko, že mu ponúkli zmluvu. "Myslím si, že to bola súčasť procesu, aby sme ho dostali do niekoľkých zápasov vo Wilkes-Barre. Dali mu príležitosť rozohrať sa a vytvoriť si herný štýl. Bol to významný rehabilitačný proces, ktorým si prešiel," skonštatoval Sullivan.



Puljujärvi by mohol debutovať za Pittsburgh v noci na stredu proti Winnipegu Jets. "Cítim sa výborne. Pracoval som naozaj tvrdo. Je naozaj príjemné byť teraz súčasťou tohto tímu. Nemám žiadnu bolesť. Som z toho naozaj šťastný. Bola to naozaj dlhá cesta, kým som sa sem dostal. Myslím si, že každým zápasom, ktorý som odohral, som bol lepší a lepší," povedal fínsky krídelník, ktorý trénoval na pravom krídle tretej formácii s centrom Larsom Ellerom a Rickardom Rakellom.



V minulej sezóne zaznamenal 16 bodov (5+11) v 75 zápasoch základnej časti za Edmonton a Carolinu. V úvode ročníka obliekal dres Oilers, ktorý ho 28. februára vymenili do tímu Hurricanes. Za Carolinu odohral aj sedem zápasov v play off a pripísal si jednu asistenciu.