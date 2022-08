Punzelová s Massenbergom vyhrali miešané synchronizované skoky

ME v plaveckých športoch v Ríme - skoky do vody



finále miešaných synchronizovaných skokoch z 3 m dosky:



1. Lou Massenberg, Tina Punzelová (Nem.) 294,69 b, 2. Grace Reidová, James Heatly (V. Brit.) 290,76, 3. Chiara Pellacaniová, Matteo Santoro (Tal.) 283,56



finále skokov žien z 10 m veže:



1. Andrea Spendoliniová Sirieixová (V. Brit.) 333,60, 2. Sofia Lyskunová (Ukr.) 329,80, 3. Christina Wassenová (Nem.) 314,10

Rím 17. augusta (TASR) - Nemci Lou Massenberg s Tinou Punzelovou získali na ME v plaveckých športoch v Ríme zlaté medaily v miešaných synchronizovaných skokoch z 3 m dosky. Finále vyhrali so ziskom 294,69 bodu, pred striebornými Britmi Grace Reidovou a Jamesom Heatlym mali náskok takmer štyri body. Na pódiu ich doplnili domáci Taliani Chiara Pellacaniová s Matteom Santorom.Britka Andrea Spendoliniová Sirieixová zvíťazila vo finále žien z 10 m veže so ziskom 333,60 bodu. Druhá skončila Ukrajinka Sofia Lyskunová a tretia priečka patrí Christine Wassenovej z Nemecka.