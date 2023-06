Pupák zamieril z Nitry do Topoľčian, Švarný bude asistent trénera

Nitra 25. júna (TASR) - Extraligový klub HK Nitra už nepočíta so službami obrancov Miroslava Pupáka a Ivana Švarného. Pupák bude pôsobiť v nižšej súťaži v drese Topoľčian, Švarný bude jeden z asistentov hlavného trénera Nitry Antonína Stavjaňu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Obaja sú odchovanci HK Nitra a v materskom klube strávili veľkú časť svojich kariér. Pupák odohral v jej drese uplynulých 11 sezón vrátane ročníka 2015/2016, keď pomohol tímu k historickému titulu. Je klubový rekordér v počte zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, v nitrianskom drese ich odohral celkovo 805. "Miro u nás strávil skoro celú svoju kariéru, bol skvelý príklad verného hráča, ale čas nezastavíme. Zaslúži si obrovské poďakovanie za dlhoročné služby pre klub. Jeho prerod z útočníka na obrancu zvládol vynikajúco. On sám s kariérou ešte nekončí, bude hrať v prvej lige za Topoľčany a v prípade potreby vie vypomôcť aj nášmu tímu," konštatoval prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.



Kariéra rovnako 38-ročného Ivana Švarného sa odvíjala aj v zahraničných kluboch, vyskúšal si najvyššie súťaže v Česku aj Fínsku, pôsobil aj v KHL. Slovensko reprezentoval na troch MS. Uplynulé tri sezóny odohral v drese Nitry, no ročník 2022/2023 mu pokazili zdravotné problémy. Odohral v ňom 30 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly a 10 asistencií. V závere ročníka sa objavoval na striedačke popri hlavnom trénerovi Antonínovi Stavjaňovi. "Ivan už tiež nebude pokračovať ako obranca v našom tíme. Dôvodom je aj jeho zdravotný stav. Avšak počítame s ním, takisto ako vlani, na pozícii v realizačnom tíme, v ktorom bude jeden z asistentov hlavného trénera," prezradil Kováčik.