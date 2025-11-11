< sekcia Šport
Puškári Jány a Holko nepostúpili do finále troch pozícií
O medaily zabojovala osmička najlepších.
Autor TASR,aktualizované
Káhira 11. novembra (TASR) - Slovenskí strelci Patrik Jány a Ondrej Holko nepostúpili do finále disciplíny malorážna puška 50 m tri pozície na MS vo vzduchových zbraniach v Káhire. Jány dosiahol v utorkovej kvalifikácii nástrel 589-29x a obsadil 17. miesto, Holko skončil s nástrelom 587-29x na 24. pozícii. O medaily zabojovala osmička najlepších.
Jány si chcel po menej vydarenej vzduchovke (36. miesto) napraviť chuť a postúpiť do finále. Napokon mu chýbalo málo. „Robil som, čo som vedel. Myslím si, že som si to dnes odstrelil 'ležákom', tam prišli dve deviatky, ktoré som nevidel. Mimo toho som makal od začiatku až do konca, ale tam by mi už na postup nepomohla ani jedenástka, takže smola. Snažil som sa robiť čo najmenej chýb, ale cítil som, že tam prichádza únava, odchádzalo sústredenie a bol som z toho nervózny,“ konštatoval Jány pre Slovenský strelecký zväz. Holko bol so svojím výsledkom spokojný: „Myslím si, že nás štartovalo nejakých 93, takže 24. miesto je celkom pekné. Ešte nás čaká jedna disciplína, takže uvidíme.“
V rovnakej disciplíne žien postúpila z trojice Sloveniek z eliminácie do kvalifikácie iba Kamila Novotná. Pripísala si skóre 581 - 27x. Miroslava Kyselová v prvej skupine obsadila nepostupové 38. miesto výkonom 576 - 17x. Diana Beniková dosiahla skóre 569 - 17x a v druhej skupine skončila na 43. priečke. O medaily bojovať taktiež nebude.
