Puškárske finále na ME bez Sloveniek, miestenku na OH nezískali

Györ 1. marca (TASR) - Ani jedna z pätice slovenských strelkýň sa v piatok neprebojovala do finále vzduchovej pušky 10 m na ME v maďarskom Györi. V ňom mohli v prípade úspechu súťažiť o dve olympijské miestenky, ktoré boli v tejto disciplíne na európskom šampionáte k dispozícii.



Do finále sa dostalo osem najlepších z kvalifikácie, zo Sloveniek skončila najvyššie Kamila Novotná na 10. priečke s nástrelom 629,3 bodu. Na finále jej chýbalo iba osem desatín. Zuzana Ňakátová skončila na 68. mieste výkonom 621,7, Beáta Šályová na 71. pozícii výkonom 621,1, Jana Ďuriš Hyblerová bola 75. nástrelom 620,1 a Daniele Demjén-Peškovej patrila v eliminácii 78. priečka za 619,4 bodu. Slovenkám patrilo v hodnotení tímov až 17. miesto (1870,4 b.), najlepšie boli Nórsky so ziskom 1891 bodov.