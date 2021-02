Putalová vybojovala na MSR desiaty titul, Bezeková má siedmy

Halové majstrovstvá Slovenska v Bratislave - nedeľa:

muži



200 m: 1. Matej Baluch (ŠK Dukla Banská Bystrica) 21,78 s, 2. Jakub Benda (Naša atletika Bratislava) 21,87, 3. Samuel Beladič (AO TJ Slávia STU Bratislava) 23,42



400 m: 1. Miroslav Marček (Slávia STU) 49,05 s, 2. Tomáš Grajcarík (Atletika Nové Mesto nad Váhom) 49,99 s, 3. Mário Hanic (Slávia STU) 50,09



800 m: 1. Tomáš Janíček (BK Lysá pod Makytou) 1:59,51 min, 2. Alexander Jablokov (Slávia UK) 2:00,42, 3. Filip Bielek (ŠK Vital Bratislava) 2:01,05



1500 m: 1. Peter Kováč (Slávia STU) 3:58,24 min, 2. Peter Ďurica (Slávia UK) 3:59,68, 3. Alexander Jablokov (Slávia UK) 4:06,02



3000 m: 1. Peter Ďurica (Slávia UK) 8:24,87 min, 2. Tibor Sahajda (Bratislavský maratón) 08:30,19, 3. Jozef Pelikán (Slávia UK) 08:35,94



trojskok: 1. Patrik Megela (1.AK Humenné) 14,29 m, 2. Mário Kadák (Slávia Trenčín) 13,46, 3. Rastislav Jelínek (Slávia TU Košice) 13,26



žrď: 1. Tomáš Krajňák (ŠK ŠOG Nitra) 460 cm, 2. Andrej Bician (Atletika Bratislava) 380, 3. Boris Hojdík (Sparta Považská Bystrica) 380



guľa: 1. Samuel Kováč (Stavbár Nitra) 16,62 m, 2. Adrián Baran (MŠK Vranov nad Topľou) 16,41, 3. Milan Haborák (AC Nové Zámky) 15,02



4x400 m: 1. Slávia STU Bratislava "A" 3:28,87 min, 2. Slávia Trenčín 3:34,59, 3. Slávia STU "B" 3:42,17

ženy



200 m: 1. Iveta Putalová (Dukla) 24,78 s, 2. Diana Devaldová (AK Slávia TU Košice) 26,10, 3. Denisa Kudlová (AK AŠK Slávia Trnava) 26,25



400 m: 1. Alexandra Bezeková (Dukla) 55,48 s, 2. Andrea Švecová (ŠOG Nitra) 57,54, 3. Simona Malatincová (Dukla) 57,63



800 m: 1. Žofia Naňová (Slávia STU) 2:14,91 min, 2. Emma Paulínyová (AO Žilina) 2:15,57, 3. Sophia Zápotočná (Spartak Dubnica nad Váhom) 2:15,77



1500 m: 1. Líza Hazuchová (Zdravie v pohybe Lučatín) 4:30,19 min, 2. Žofia Naňová (Slávia STU) 4:33,29, 3. Zuzana Michaličková (AO Žilina) 4:48,27



3000 m: 1. Líza Hazuchová (Lučatín) 9:26,76 min, 2. Žofia Naňová (Slávia STU) 9:59,13, 3. Zuzana Michaličková (AO Žilina) 10:08,04



trojskok: 1. Zuzana Ďurkechová (Spartak Dubnica nad Váhom) 12,78 m, 2. Silvia Kaliašová (Atletika Košice) 12,00, 3. Monika Lehenová (Slávia Trnava) 11,68



žrď: 1. Diana Záborská (Stavbár Nitra) 300 cm, 2. Zuzana Seková (Stavbár) 300, 3. Adela Žitná a Margaret Vargová (obe ŠOG Nitra) obe 240



guľa: 1. Natália Váleková (Dukla) 13,05 m, 2. Emma Ďurovská (Dukla) 12,45, 3. Petra Hanuliaková (Slávia Trenčín) 12,29



4x400 m: 1. ŠK Dukla Banská Bystrica 4:04,04 min, 2. Slávia STU Bratislava 4:14,13, 3. AC Nové Zámky 4:23,27

Bratislava 21. februára (TASR) - Slovenská bežkyňa Iveta Putalová vybojovala v nedeľu svoj desiaty titul atletickej halovej majsterky Slovenska. Dvojstovku vyhrala na šampionáte v bratislavskej hale Elán s prehľadom za 24,78 sekúnd.Putalová sa rozhodla neštartovať na trati 400 metrov a o limit na európsky šampionát v poľskej Toruni sa pokúsi v stredu v Belehrade. Dvojstovka v programe halových ME nie je.Alexandra Bezeková získala svoj siedmy majstrovský titul, no premiérový na trati 400 m. Jej víťazný čas bol 55,48 s. V zbierke má už dve prvenstvá zo šesťdesiatky a štyri z dvojstovky.Najúspešnejším účastníkom majstrovstiev Slovenska sa stal Matej Baluch s tromi prvenstvami. V nedeľu triumfoval na 200-metrovej trati za 21,78 sekundy a pridal tak do zbierky ďalšie prvenstvo po 60 m prek. a štafete 4x200 m. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky Slovenského zväzu atletiky (SAZ).