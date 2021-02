Putalovej na mítingu v Belehrade tesne ušiel limit na halové ME

Belehrad 24. februára (TASR) - Iveta Putalová obsadila v I. behu na 400 m žien na VI. ročníku Serbian Open v Belehrade 3. miesto v slovenskom výkone roka 53,81 sekundy. Limit na blížiace sa halové ME v Toruni jej ušiel iba o šesť stotín.



Atlétku banskobystrickej Dukly predstihli Rumunka Miklóšová (52,54) a domáca Srbka Čiričová (53,72). Putalová zlepšila svoje vlastné slovenské sezónne maximum z pretekov vo Viedni 17. februára o 25 stotín sekundy. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského atletického zväzu-



„Limit mi síce tesne ušiel, ale snažila som sa využiť aj túto poslednú možnosť, ktorá sa mi naskytla vďaka manažérovi pánovi Juckovi,“ zdôraznila 32-ročná šprintérka. „Bojovala som, dala som do toho všetko a bol z toho aspoň sezónny výkon roka. Bežalo sa mi veľmi dobre, aj konkurencia a atmosféra na mítingu bola kvalitná, no a mne príliš neprekážala ani prvá dráha.“