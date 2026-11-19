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Putin kritizuje vylúčenie Rusov z MS do 20 rokov: Ignorovanie noriem
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) potvrdila, že ruský tím sa nezúčastní na šampionáte vzhľadom na stanovisko a obmedzenia formálne oznámené kanadskou vládou.
Autor TASR
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Zürich 19. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin kritizuje vylúčenie reprezentačného tímu z juniorských majstrovstiev sveta v Kanade, ktoré sa uskutočnia na prelome rokov v Edmontone a Red Deere. Podľa neho ide o „ignorovanie právnych noriem“.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) potvrdila, že ruský tím sa nezúčastní na šampionáte vzhľadom na stanovisko a obmedzenia formálne oznámené kanadskou vládou. Tá pred niekoľkými dňami oznámila kanadskej federácii Hockey Canada a IIHF, že neudelí ruským hokejistom víza pred juniorskými MS. Zákaz sa týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch.
„Jednoducho ide o ignorovanie právnych noriem, v tomto prípade sa jedná o medzinárodné športové právo. Ide o závažné porušenie Olympijskej charty a o kroky smerujúce k zničeniu olympizmu ako celku. Šport, ako aj umenie, majú ľudí zjednocovať. V tomto prípade to však vyzerá, že tu skôr ide o vyhrotenie napätia a konfliktov,“ citovala agentúra AP zo stanoviska Putina.
IIHF však neuspela so sťažnosťou na Športový arbitrážny súd (CAS) ohľadne dvoch z trojice sudcov, ktorí mali mať údajne obchodné väzby na Rusko. Komisia Medzinárodnej športovej arbitrážnej rady (ICAS), ktorá posudzuje žiadosti o vylúčenie rozhodcov, nebude sťažnosť prejednávať. Dôvodom je poslanie sťažnosti až po vynesení verdiktu. CAS v októbri rozhodol, že IIHF musí umožniť ruským tímom štartovať na medzinárodných podujatiach.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) potvrdila, že ruský tím sa nezúčastní na šampionáte vzhľadom na stanovisko a obmedzenia formálne oznámené kanadskou vládou. Tá pred niekoľkými dňami oznámila kanadskej federácii Hockey Canada a IIHF, že neudelí ruským hokejistom víza pred juniorskými MS. Zákaz sa týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch.
„Jednoducho ide o ignorovanie právnych noriem, v tomto prípade sa jedná o medzinárodné športové právo. Ide o závažné porušenie Olympijskej charty a o kroky smerujúce k zničeniu olympizmu ako celku. Šport, ako aj umenie, majú ľudí zjednocovať. V tomto prípade to však vyzerá, že tu skôr ide o vyhrotenie napätia a konfliktov,“ citovala agentúra AP zo stanoviska Putina.
IIHF však neuspela so sťažnosťou na Športový arbitrážny súd (CAS) ohľadne dvoch z trojice sudcov, ktorí mali mať údajne obchodné väzby na Rusko. Komisia Medzinárodnej športovej arbitrážnej rady (ICAS), ktorá posudzuje žiadosti o vylúčenie rozhodcov, nebude sťažnosť prejednávať. Dôvodom je poslanie sťažnosti až po vynesení verdiktu. CAS v októbri rozhodol, že IIHF musí umožniť ruským tímom štartovať na medzinárodných podujatiach.