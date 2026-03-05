< sekcia Šport
Putincevová postúpila do 2. kola turnaja WTA 1000 v Indian Wells
Julia Putincevová (Kaz.) - Paula Badosová (Šp.) 6:4, 6:2.
Autor TASR
Indian Wells 4. marca (TASR) - Kazašská tenistka Julia Putincevová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells. V úvodnom kole si poradila so Španielkou Paulou Badosovou 6:4, 6:2.
dvojhra - 1. kolo:
Julia Putincevová (Kaz.) - Paula Badosová (Šp.) 6:4, 6:2, Kimberly Birrellová (Austr.) - Oksana Selechmetevová (Rus.) 6:1, 6:4, Sorana Cirsteová (Rum.) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:4, 4:6, 6:3
