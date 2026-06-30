< sekcia Šport
Quansah a James chýbali na tréningu Anglicka, Rice sa už zotavil
Quansah nahradil počas záverečného stretnutia L-skupiny Anglicka proti Paname zraneného Jamesa, ktorého trápi zadný stehenný sval.
Autor TASR
Kansas City 30. júna (TASR) - Anglickí futbaloví reprezentanti Jarell Quansah a Reece James chýbali na záverečnom tímovom tréningu zverencov Thomasa Tuchela pred šestnásťfinálovým zápasom na majstrovstvách sveta proti Konžskej demokratickej republike (1. júla o 18.00 SELČ).
Quansah nahradil počas záverečného stretnutia L-skupiny Anglicka proti Paname zraneného Jamesa, ktorého trápi zadný stehenný sval, no ani obranca Bayeru Leverkusen duel pre problémy s členkom nedohral. Podľa agentúry DPA by sa mal na pozíciu pravého obrancu presunúť z ľavej strany Djed Spence alebo stopér Ezri Konsa.
Pozitívnou informáciou pre Angličanov sú správy o Declanovi Riceovi. Stredopoliar Arsenalu sa po absencii v zápase s Panamou spôsobenej problémami s chrbtom vrátil do tréningového procesu. Dvadsaťsedemročný majster Premier League absolvoval kompletný tréning v anglickej základni v Kansas City a mal by byť pripravený na šestnásťfinále v Atlante.
Quansah nahradil počas záverečného stretnutia L-skupiny Anglicka proti Paname zraneného Jamesa, ktorého trápi zadný stehenný sval, no ani obranca Bayeru Leverkusen duel pre problémy s členkom nedohral. Podľa agentúry DPA by sa mal na pozíciu pravého obrancu presunúť z ľavej strany Djed Spence alebo stopér Ezri Konsa.
Pozitívnou informáciou pre Angličanov sú správy o Declanovi Riceovi. Stredopoliar Arsenalu sa po absencii v zápase s Panamou spôsobenej problémami s chrbtom vrátil do tréningového procesu. Dvadsaťsedemročný majster Premier League absolvoval kompletný tréning v anglickej základni v Kansas City a mal by byť pripravený na šestnásťfinále v Atlante.