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Quansah je pripravený, štart Jamesa proti Mexiku je naďalej neistý

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Tréner anglickej reprezentácie Thomas Tuchel. Foto: TASR/AP

Obranca Jarell Quansah je podľa trénera Thomasa Tuchela pripravený nastúpiť za Anglicko v osemfinálovom zápase MS proti domácemu Mexiku.

Autor TASR
Mexico City 5. júla (TASR) - Obranca Jarell Quansah je podľa trénera Thomasa Tuchela pripravený nastúpiť za Anglicko v osemfinálovom zápase MS proti domácemu Mexiku (pondelok o 2.00 SELČ). Otázny zostáva štart pravého obrancu Reecea Jamesa, ktorého trápi zranenie zadného stehenného svalu.

Quansah vynechal šestnásťfinálový duel proti Konžskej demokratickej republike pre vyvrtnutý členok, no v sobotu absolvoval v Mexiku kompletný tréning. „Jarell trénoval naplno a je úplne pripravený. Reece by možno mohol byť aspoň na lavičke, ale ešte potrebujeme posledné stanovisko lekárov,“ uviedol Tuchel podľa DPA s tým, že James bol jediným hráčom anglického tímu, ktorý sa na tréningu nezúčastnil.

Stredopoliar Declan Rice napriek pretrvávajúcim bolestiam absolvoval prípravu s mužstvom. Podľa Tuchela hral proti DR Kongo s výraznými bolesťami spôsobenými nervovým problémom v zadnom stehennom svale, ktorý ho trápi už od vlaňajších Vianoc.
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