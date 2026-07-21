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Quartararo bude od novej sezóny jazdcom tímu Honda

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťsedemročný rodák z Nice obsadil po získaní titulu v ďalšej sezóne 2. miesto, no odvtedy je jeho maximom v celkovom poradí deviata priečka.

Autor TASR
Paríž 21. júla (TASR) - Francúzsky motocyklový pretekár Fabio Quartararo sa dohodol na dvojročnej zmluve s Hondou. Majster sveta v kategórii MotoGP z roku 2021 po aktuálnej sezóne ukončí svoje osemročné pôsobenie v Yamahe a v ďalšom japonskom tíme bude chcieť znovu naštartovať svoju kariéru.

Dvadsaťsedemročný rodák z Nice obsadil po získaní titulu v ďalšej sezóne 2. miesto, no odvtedy je jeho maximom v celkovom poradí deviata priečka. Od svojho debutu v seriáli v roku 2019 nazbieral 11 triumfov, 32 pódiových umiestnení a 21-krát štartoval preteky z pole position. V priebežnom poradí aktuálneho ročníka mu po jedenástich podujatiach patrí 14. miesto. Informovala o tom agentúra AFP.
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