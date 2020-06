Queens Park Rangers nesúhlasí s reštartom 2. anglickej ligy 20. júna

Londýn 1. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Queens Park Rangers nesúhlasí s termínom reštartu druhej najvyššej súťaže. Zápasy The Championship by po ústupe pandémie koronavírusu mali odštartovať 20. júna.



Generálny riaditeľ londýnskeho klubu Lee Hoos tvrdí, že o termíne reštartu nemali od kompetentných žiadnu vedomosť. Účastníci druhej anglickej ligy sa o ňom dozvedeli v nedeľu večer krátko pred zverejnením oficiálneho stanoviska vedenia súťaže. "Bol som zdesený, keď nám oznámili, že už 20. júna začíname. Je neuveriteľné, že so zástupcami klubov a ani s pracovnou skupinou lekárov o tom nikto nehovoril. V klube sa stotožňujeme s názorom, že sme zásadne proti tomuto harmonogramu," vyhlásil Hoos.



The Championship prerušili pre pandémiu koronavírusu 8. marca. QPR figuruje na 13. mieste tabuľky a stráca šesť bodov na miestenku zaručujúcu účasť v play off o Premier League.