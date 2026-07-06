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Queiroz skončil na lavičke Ghany: Končím s hrdosťou

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Na snímke Carlos Queiroz. Foto: TASR/AP

Na svetovom šampionáte sa predstavil piatykrát.

Autor TASR
Los Angeles 5. júla (TASR) - Portugalský futbalový tréner Carlos Queiroz skončil na lavičke Ghany po vypadnutí afrického zástupcu v šestnásťfinále MS 2026 proti Kolumbii.

Ghana bola pre 73-ročného skúseného kormidelníka deviatou reprezentačnou zastávkou v trénerskej kariére. Dvakrát v kariére viedol rodné Portugalsko, okrem toho si vyskúšal aj pôsobenie na lavičke Spojených arabských emirátov, Juhoafrickej republiky, Iránu, Kolumbie, Egyptu, Kataru a Ománu. „Táto cesta sa pre mňa končí s hrdosťou na to, čo sme dosiahli. Budúcnosť ´Black Stars´ sa nebude budovať len na ihrisku. Dosiahnutie vyššej úrovne by nikdy nemalo byť cieľom - malo by byť začiatkom ešte väčších ambícií,“ uviedol Queiroz podľa agentúry AFP.

Na svetovom šampionáte sa predstavil piatykrát. Ako kouč absolvoval aj záverečné turnaje s Portugalskom (2010) a tri s Iránom (2014, 2018, 2022).
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