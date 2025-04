Quenneville sa možno vráti na scénu, je kandidátom na post trénera

New York 27. apríla (TASR) - Skúsený hokejový tréner Joel Quenneville je podľa zámorských médií v hľadáčiku tímu NHL Anaheim Ducks, ktorý po sezóne odvolal Grega Cronina.



Podľa Franka Seravalliho z Daily Faceoff už Quenneville absolvoval s vedením Ducks prvé rokovania. "Je vážny kandidát, ale stále je to v procese. Quenneville a generálny manažér Ducks Pat Verbeek boli spoluhráči v Hartforde v sezóne 1989-90," napísal Seravalli na sociálnej sieti x.



Šesťdesiatšesťročný Quenneville je so 969 víťazstvami druhý najúspešnejší tréner v histórii NHL. V profilige viedol 1768 zápasov, keď pôsobil v tímoch St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Chicago Blackhawks a Florida Panthers. Blackhawks doviedol v rokoch 2010, 2013 a 2015 k trom triumfom v Stanley Cupe.



V NHL viedol naposledy Floridu, ale v októbri 2021 rezignoval po tom, čo sa jeho meno spomenulo v súvislosti s kauzou sexuálneho zneužívania v Chicago Blackhawks. Quenneville a funkcionári Stan Bowman a Al MacIsaac dostali od NHL trest na tri roky, ale od leta si môžu hľadať prácu v súťaži a vedenie NHL im tresty zrušilo. Suspendáciu dostali v októbri 2021 za podiel na škandále so sexuálnym napadnutím hráča Chicaga Kylea Beacha.



V roku 2010 všetci traja pôsobili v organizácii Chicaga Blackhawks a podľa výsledkov nezávislého vyšetrovania nedostatočne reagovali na obvinenia, že Beacha sexuálne napadol vtedajší klubový videoanalytik Brad Aldrich. Funkcionári Chicaga sa snažili prípad utajiť a jeho detaily vyšli na verejnosť až po desiatich rokoch. V dôsledku toho odstúpili z funkcií generálny manažér klubu Bowman i viceprezident pre hokejové záležitosti MacIsaac a Quenneville sa vzdal funkcie trénera Floridy Panthers, kde po odchode z Chicaga pôsobil. Všetci traja zároveň dostali od NHL trest zákazu činnosti.