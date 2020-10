Querrey mal v Petrohrade pozitívny test, s rodinou opustil izoláciu

Petrohrad 15. októbra (TASR) - Americký tenista Sam Querrey mal pozitívny test na nový koronavírus počas turnaja ATP v Petrohrade. Miestne úrady ho umiestnili do izolácie, tridsaťtriročný hráč však spolu s rodinou opustil krajinu na súkromnom lietadle.



Organizátori vo štvrtok informovali, že Querrey i jeho manželka mali po príchode do Ruska negatívne testy, no po štyroch dňoch v nedeľu im už vyšli pozitívne výsledky. Querreyho následne vyradili z turnaja a celú rodinu požiadali, aby zostala v karanténe vo svojom hoteli.



V pondelok ich prišli skontrolovať lekári, no Querrey odmietol otvoriť s tým, že jeho malý syn spí. Rodina následne opustila hotel pred ďalšou kontrolou, ktorá sa mala konať v utorok. "Sam Querrey, ktorého identifikovali bezpečnostné kamery, opustil hotel spolu so svojou rodinou 13. októbra o 5.45 h ráno bez toho, aby informoval recepčnú službu. Ako informoval zástupcu ATP, Rusko opustili súkromným lietadlom," uviedli predstavitelia turnaja.



Vedenie ATP oznámilo, že vyšetruje incident z Petrohradu, no nemenovalo Querreyho. "ATP si je vedomé incidentu, ktorý sa týka závažného porušenia protokolu Covid-19 na tohtotýždňovom turnaji Petrohrad Open. Dodržovanie zdravotných a bezpečnostných protokolov je zásadné pre zaistenie bezpečného priebehu podujatí v súlade s pokynmi miestnych orgánov. Porušenie protokolu môže ohroziť organizáciu podujatia a mať následky na zvyšok Tour. V súlade s kódexom správania ATP berieme túto záležitosť mimoriadne vážne a momentálne prebieha vyšetrovanie," uvádza sa v stanovisku ATP. Informovala agentúra AP.