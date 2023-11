Quick má 60. čisté konto, krásny prvý gól Bensona

New York 23. novembra (TASR) - Jonathan Quick sa v noci na štvrtok zaradil do elitnej skupiny hokejových brankárov, ktorí v zámorskej NHL dosiahli aspoň 60 shutoutov. Tridsaťsedemročný Američan predviedol 32 úspešných zákrokov a New York Rangers priviedol k tesnému víťazstvu nad Pittsburghom Penguins 1:0.



Jediný gól duelu strelil už v 6. minúte Alexis Lafreniere, no hlavný hrdina "jazdcov" bol na druhej strane klziska. Šesťdesiat čistých kont v najlepšej lige sveta pred ním dosiahlo len 19 brankárov a z aktívnych iba jeden. Na Marca-Andreho Fleuryho však má čo doháňať, gólman Minnesoty Wild vychytal nulu už 73. krát. Quick je však prvý Američan, ktorý pokoril túto métu. "'Quickie' bol dnes v bránke neskutočný. Vďaka nemu sme odišli s veľkým víťazstvom. Ale aj v defenzívne sme pracovali veľmi dobre," povedal tréner Peter Laviolette.



Rangers zvíťazili aj vďaka tomu, že dokázali ubrániť všetkých päť presiloviek súpera, z toho tri v treťom dejstve. "Každý deň sa jednoducho snažíme vyhrať, zbierať body. Je to dlhá sezóna, no zatiaľ odvádzame dobrú prácu a budeme v tom pokračovať aj naďalej," povedal Quick, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.



Výborným výkonom sa predviedol aj jeho náprotivok. Tristan Jarry predviedol 35 úspešných zákrokov, no nestačilo to na body: "Bol to jeden z tých dní, keď puk jednoducho nechce ísť do siete. Verím, že v ďalším zápase nám ich tam pár padne."



Jednou z hviezd noci bol aj mladík Zach Benson, ktorý strelil svoj premiérový gól v profilige a to vo veľkom štýle. V 17. minúte duelu vo Washingtone dostal prihrávku na ľavom kruhu od Victora Olofssona a blafákom pomedzi nohy rozvlnil sieť. "Len sa snažím urobiť trik, o ktorom si myslím, že bude fungovať. Nechám to na mojich inštinktoch," povedal. Svojím gólom upravil v 17. minúte na 2:0, no z triumfu 4:3 po predĺžení sa nakoniec tešili domáci Capitals.



Benson je vo veku 18 rokov a 194 dní štvrtý najmladší hráč Sabres s prvým gólom v NHL. O čosi skôr to dosiahli Pierre Turgeon (18 rokov, 54 dní), Rasmus Dahlin (18 rokov, 183 dní) a Nikita Zadorov (18 rokov, 190 dní). Buffalo si vybralo Bensona v 13. kole vlaňajšieho draftu a mladík stihol v deviatich stretnutiach profiligy nazbierať päť bodov (1+4).