Quick sa lúči s kariérou, rozlúčkový zápas odchytá proti Floride
Rozlúčkový zápas odchytá v noci na utorok, keď sa predstaví v bránke New Yorku Rangers na ľade Floridy Panthers.
Autor TASR
Sunrise 13. apríla (TASR) - Americký hokejový brankár Jonathan Quick ukončí po tejto sezóne vo veku 40 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Rozlúčkový zápas odchytá v noci na utorok, keď sa predstaví v bránke New Yorku Rangers na ľade Floridy Panthers. Bude to jeho 921. duel v NHL v súčte základnej časti a play off.
Quick chytal v NHL takmer dvadsať rokov a patril medzi najlepších brankárov svojej generácie. „Vyslúžil si rešpekt od svojich spoluhráčov, trénerov a členov personálu za svoju pracovnú morálku a oddanosť svojmu remeslu,“ uviedol na adresu amerického veterána generálny manažér „jazdcov“ Chris Drury. „Jonathan je výnimočný človek a hráč. Celá organizácia Rangers mu – spolu s jeho manželkou Jackie a tromi deťmi Madison, Carter a Cash – praje všetko najlepšie pred odchodom do športového dôchodku,“ citovala Druryho agentúra AP.
Rangers už dávnejšie stratili šancu postúpiť do play off. Quick dostal v tejto sezóne ako náhradník Igora Šesťorkina šancu v 24 stretnutiach, v ktorých mal priemer 3,09 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89,3 percenta. Celkovo si v dresoch Los Angeles, Vegas Golden Knights a NY Rangers pripísal počas 19 sezón 828 duelov v základnej časti s gólovým priemerom 2,51 a 91-percentnou úspešnosťou, v 92 súbojoch play off mal priemer 2,31 gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 92,1 percenta.
Quick debutoval v NHL v sezóne 2007/2008 v drese Los Angeles. „Kráľom“ pomohol v rokoch 2012 a 2014 k zisku Stanleyho pohára, pričom pri prvej majstrovskej jazde dostal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. Majstrovský prsteň získal aj v roku 2023, keď bol náhradný brankár vo víťaznom tíme Vegas Golden Knights. Quick je dvojnásobný držiteľ William M. Jennings Trophy pre brankára chytajúceho v tíme s najnižším počtom inkasovaných gólov, dvakrát bol finalista Vezinovej trofeje určenej najlepšiemu brankárovi sezóny. USA reprezentoval na Svetovom pohári v roku 2016 a dvoch zimných olympijských hrách, pričom zo ZOH 2010 vo Vancouveri si odniesol striebornú medailu.
Quick chytal v NHL takmer dvadsať rokov a patril medzi najlepších brankárov svojej generácie. „Vyslúžil si rešpekt od svojich spoluhráčov, trénerov a členov personálu za svoju pracovnú morálku a oddanosť svojmu remeslu,“ uviedol na adresu amerického veterána generálny manažér „jazdcov“ Chris Drury. „Jonathan je výnimočný človek a hráč. Celá organizácia Rangers mu – spolu s jeho manželkou Jackie a tromi deťmi Madison, Carter a Cash – praje všetko najlepšie pred odchodom do športového dôchodku,“ citovala Druryho agentúra AP.
Rangers už dávnejšie stratili šancu postúpiť do play off. Quick dostal v tejto sezóne ako náhradník Igora Šesťorkina šancu v 24 stretnutiach, v ktorých mal priemer 3,09 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89,3 percenta. Celkovo si v dresoch Los Angeles, Vegas Golden Knights a NY Rangers pripísal počas 19 sezón 828 duelov v základnej časti s gólovým priemerom 2,51 a 91-percentnou úspešnosťou, v 92 súbojoch play off mal priemer 2,31 gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 92,1 percenta.
Quick debutoval v NHL v sezóne 2007/2008 v drese Los Angeles. „Kráľom“ pomohol v rokoch 2012 a 2014 k zisku Stanleyho pohára, pričom pri prvej majstrovskej jazde dostal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. Majstrovský prsteň získal aj v roku 2023, keď bol náhradný brankár vo víťaznom tíme Vegas Golden Knights. Quick je dvojnásobný držiteľ William M. Jennings Trophy pre brankára chytajúceho v tíme s najnižším počtom inkasovaných gólov, dvakrát bol finalista Vezinovej trofeje určenej najlepšiemu brankárovi sezóny. USA reprezentoval na Svetovom pohári v roku 2016 a dvoch zimných olympijských hrách, pričom zo ZOH 2010 vo Vancouveri si odniesol striebornú medailu.