Quickley nepomôže Torontu v play off sérii s Clevelandom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Toronto 25. apríla (TASR) - Basketbalistom Toronta Raptors nepomôže v prvom kole play off série zámorskej NBA s Clevelandom Cavaliers rozohrávač Immanuel Quickley. Dvadsaťšesťročného Američana vyradilo z hry opätovné zranenie pravého zadného stehenného svalu.

Quickley už chýbal Raptors v závere základnej časti, na uvoľnené miesto prvého rozohrávača sa posunul Jamal Shead. Ako klub uviedol vo svojom oficiálnom stanovisku, pre obnovené zranenie nezasiahne do celého priebehu série prvého kola play off Východnej konferencie.

Quickey mal v základnej časti priemer 16,4 bodu, 5,9 asistencie a štyroch doskokov na stretnutie. Jeho tím zatiaľ prehráva s Clevalandom 1:2 na zápasy. Informovala agentúra AP.
.

