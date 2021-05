QuickStep je pripravený získať Sagana, Lefevera správa prekvapila

Rím 18. mája (TASR) - Tím Deceuninck-QuickStep je pripravený angažovať slovenského cyklistu Petra Sagana a aj s pomocou spoločnosti Specialized zaplatiť osem miliónov eur. Informovalo o tom talianske športové periodikum Gazzetta dello Sport.



Spolu s trojnásobným majstrom sveta by údajne mali odísť do Belgicka aj jeho brat Juraj, Talian Daniel Oss, Poliak Maciej Bodnar, masér, hovorca a mechanik. Správa talianskeho denníka prekvapila manažéra belgickej stajne Patricka Lefevera. "Často neviem, odkiaľ berú novinári takéto fámy. Nie je to tak, že otvorím zásuvku a nájdem v nej pár miliónov," citoval slová funkcionára z utorkovej tlačovej konferencie na pretekoch Giro d´Italia internetový portál radsport-news.com.



Lefevere tiež dodal, že by sa 31-ročný Sagan, ktorého zmluva s tímom Bora-hansgrohe vyprší po sezóne, určite Belgičanom hodil: "V Deceuninck-QuickStep je vždy miesto pre dobrých jazdcov. Už sme dokázali, že sme 'starých šampiónov' ešte mnohokrát nechali vyhrať, pozrite sa na Philippa Gilberta a Marka Cavendisha."



Proti prípadnej dohode však hovorí skutočnosť, že Lefevere v tíme nedovolí vytváranie skupiniek. "Chápem, že niekto ako Sagan by si rád priniesol so sebou niekoľko ľudí zo svojho vlastného tímu, ale ja nechcem žiadny separátny tím v mojom tíme," dodal.



Manažér Bory Ralph Denk správy o odchode Slováka dementoval. Stajňa momentálne so sedemnásobným držiteľom zeleného dresu z Tour de France rokuje.