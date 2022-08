QuickStep podpísal zmluvy s Merlierom, Hirtom a Pedersenom

Brusel 4. augusta (TASR) - Belgický cyklistický tím QuickStep Alpha Vinyl sa od budúcej sezóny posilní o trojicu Tim Merlier, Jan Hirt a Casper Pedersen.



Merlier podpísal kontrakt do roku 2025 a do tímu prinesie najmä svoje šprintérske kvality. Dvadsaťdeväťročný Belgičan doteraz pôsobil v drese Alpecinu, v ktorom si pripísal etapové víťazstvá na Tour de France i Giro d´Italia ako aj na Tirreno-Adriatico či Okolo Beneluxu. Na konte má aj víťazstvá v klasikách Bruggy - De Panne, Bredene Koksijde či Danilith Nokere Koerse. Dokopy nazbieral v kariére 22 triumfov. V júni zvíťazil aj na národnom šampionáte a tak bude mať QuickStep v tíme oboch belgických majstrov. Remco Evenepoel drží titul v časovke.



Tridsaťjedenročný Čech Hirt je špecialista do hôr. Svoje vrchárske kvality ukázal tento rok, keď sa stal celkovým víťazom Okolo Ománu a skončil šiesty na Gire, kde vyhral aj 16. etapu. S QuickStepom podpísal zmluvu do roku 2024.



O päť rokov mladší Dán Pedersen sa dohodol na dvojročnom kontrakte. Bývalý európsky šampión do 23 rokov má medzi profesionálmi na konte dva víťazstvá, najväčší úspech dosiahol v roku 2020, keď triumfoval na jednej z najstarších klasík sveta Paríž - Tours.



"Sme naozaj spokojní s tým, čo sa nám podarilo a že sme dokázali podpísať troch kvalitných jazdcov, ktorí v najbližších rokoch posilnia náš tím," uviedol pre oficiálnu stránku šéf tímu Patrick Lefevere.