Quinn Hughes, Makar a Josi sú finalisti na zisk Norrisovej trofeje

New York 1. mája (TASR) - Quinn Hughes, Roman Josi a Cale Makar sú finalisti na zisk Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu v tejto sezóne zámorskej hokejovej NHL. Trojicu určilo hlasovanie členov Asociácie profesionálnych hokejových novinárov (PHWA). Vlani získal trofej Erik Karlsson, vtedy si obliekal dres San Jose Sharks.



Quinn Hughes z Vancouveru Canucks bol najproduktívnejší obranca základnej časti, keď v 82 dueloch nazbieral 92 bodov (17+75). Zaznamenal tak svoje kariérové maximum. V priemere strávil na ľade 24:41 min na zápas, čo ho radilo na koniec prvej desiatky medzi zadákmi. Do finálovej trojice sa dostal premiérovo v kariére. V histórii NHL ešte túto trofej nikdy nezískal hráč Vancouveru.



Josi odohral za Nashville Predators všetkých 82 stretnutí v základnej časti, s 23 gólmi bol najlepší strelec medzi obrancami. Celkovo nazbieral 85 bodov. Spomedzi zadákov mal najviac striel na bránku - 268. V klube mal najvyššiu priemernú minutáž na zápas (24:38) i najviac zblokovaných striel (151). Norrisovu trofej už získal v sezóne 2019/2020, vlani skončil v hlasovaní druhý. Je to jeho tretia účasť medzi finálovou trojicou.



Makar z Colorada Avalanche bol druhý najproduktívnejší obranca základnej časti, pripísal si 90 bodov (21+69) v 77 stretnutiach. V presilovkách nazbieral 39 bodov, najviac spomedzi zadákov v celej súťaži. V klube mal najvyšší priemerný čas na ľade na zápas (24:46) i najviac zblokovaných striel (148). Medzi finálovou trojicou je štvrtýkrát v sérii, Norrisovu trofej vyhral v ročníku 2021/2022, vlani skončil tretí.