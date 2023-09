Quinn Hughes sa stal novým kapitánom Vancouveru

Vancouver 11. septembra (TASR) - Americký hokejista Quinn Hughes sa stal v poradí 15. kapitánom tímu NHL Vancouver Canucks. Dvadsaťtriročný obranca si v kanadskom klube doteraz plnil rolu asistenta.



Canucks nemali obsadenú túto funkciu od januára, keď dovtedajšieho kapitána Bo Horvata vymenili do New Yorku Islanders. "Znamená to pre mňa veľa, že ma vymenovali za nového kapitána Canucks," vyznal sa Hughes pre TSN.



Klub si ho vybral v 1. kole draftu 2018 zo siedmeho miesta. Prakticky okamžite sa zaradil medzi tímové opory, v drese s kosatkou na hrudi odohral všetkých päť sezón v profilige. V minulej si so 76 bodmi (7+69) v 78 zápasoch vytvoril nové osobné maximum.



"Keď som prišiel pred piatimi rokmi do Vancouveru, uvedomil som si, aký je to bláznivý hokejový trh s vášnivou fanúšikovskou základňou. Mohol som to porovnať, keďže som vyrastal v Toronte. Bolo pre mňa potešením a cťou hrať za túto organizáciu. Byť kapitán je niečo neskutočne výnimočné, nikdy by som nepomyslel, že budem mať tú česť zastávať túto funkciu," dodal Hughes, ktorý vstupuje do tretieho roku svojej šesťročnej zmluvy. Tá mu vynáša v priemere 7,85 milióna dolárov za sezónu.