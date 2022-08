Cyklista Quintana poprel vedomé užitie zakázanej látky

Paríž 18. augusta (TASR) - Kolumbijský cyklista Nairo Quintana poprel vedomé užitie zakázaných liekov proti bolesti. Jazdca tímu Arkea-Samsic spätne diskvalifikovali z tohtoročnej Tour de France po tom, ako ho pozitívne testovali na tramadol. Kolumbijčan má 10 dní na odvolanie sa proti rozhodnutiu na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Informovala o tom Medzinárodná cyklistická únia (UCI).



"Neviem nič o užití tejto látky. Popieram, že som ju niekedy vo svojej kariére užil. S mojím tímom právnikov využijeme všetky možnosti na moju obranu," uviedol Quintana vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri. Opioidné analgetikum, ktoré sa používa na liečbu stredne silnej bolesti, je na zozname zakázaných látok UCI od roku 2019, no nepovažuje sa za doping. Zakázané je pre vedľajšie účinky.



Tridsaťdvaročný pretekár skončil celkovo šiesty na tohtoročnej Tour de France. Quintana napriek diskvalifikácii môže nastúpiť do ďalších pretekov. Tím Arkea-Samsic uviedol, že o rozhodnutí vedia, ale "nebudú sa k nemu ďalej vyjadrovať". Zatiaľ neinformoval, či sa Quintana zúčastní na Vuelte, ale riaditeľ pretekov Javier Guillen pre tlačovú agentúru EFE povedal, že "podľa pravidiel môže na podujatí štartovať".



V utorok bretónsky tím oznámil, že Kolumbijčan predĺžil zmluvu do roku 2025. Medzi jeho najväčšie úspechy v kariére patria triumfy na Giro d'Italia (2014) a Vuelta a Espana (2016). Informovala agentúra AFP.