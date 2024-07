R. Marin po prehre v osemfinále s Holandskom: Sme sklamaní

Mníchov 3. júla (TASR) - Rumunský futbalový reprezentant Razvan Marin vyjadril sklamanie po utorkovej prehre v osemfinále ME s Holandskom. Zverenci trénera Edwarda Iordanescua podľahli v Mníchovskej Allianz Arene Holanďanom 0:3 a nepodarilo sa im postúpiť medzi najlepších osem tímov. "Oranjes" sa v sobotnom štvrťfinále stretnú v Berlíne s Tureckom o 21.00 h.



Rumuni sa stali víťazmi "slovenskej" E-skupiny so štyrmi bodmi na konte. Zaznamenali triumf nad Ukrajinou (3:0), remízu so Slovenskom (1:1) a prehru s Belgickom (0:2). "Sme sklamaní a aj nahnevaní, že sa nám nepodarilo postúpiť. Myslím si, že sme dosiahli výborný výsledok a odišli z tohto turnaja so vztýčenou hlavou. Ak chceme víťaziť proti tímom ako Holandsko, musíme pracovať ešte tvrdšie ako doteraz. Veľmi sme chceli vyhrať a ja som tomu naozaj veril, ale Holandsko bolo dnes lepšie mužstvo," uviedol R. Marin podľa agentúry Reuters.



Rumuni v úvode duelu začali aktívne, vysokým napádaním a nedovolili súperovi rozvinúť hru. Holanďanom sa podarilo dostať sa do tempa až postupom času. V 20. minúte hry si Cody Gakpo na ľavej strane šestnástky zasekol Andreia Ratiua a pravačkou napálil loptu presne k bližšej žrdi. Zvýšiť náskok favorita mohol o niekoľko minút neskôr Stefan de Vrij, no po rohovom kope hlavičkoval vedľa brány.



"Oranjes" po zmene strán pokračovali vo zvyšovaní tlaku, ich súper chvíľami nevedel, kam skôr skočiť. V 63. minúte mali Holanďania na kopačkách druhý gól, no Gakpov presný zásah VAR neuznal pre ofsajd. Krátko na Memphis Depay z priameho kopu namieril tesne vedľa pravej žrde a následne z veľkej šance minul tú ľavú striedajúci Joey Veerman. V 83. minúte sa Holanďania dočkali druhého presného zásahu, Gakpo stihol na čiare udržať loptu v hre a našiel Donyella Malena, ktorý zblízka skóroval. V samom závere dotiahol brejk opäť Malen a spečatil na konečných 3:0.



Rumuni dosiahli na tohtoročnom európskom šampionáte najlepší výsledok v skupinovej fáze. "Veľmi ma mrzí, že sme nedokázali nadviazať na náš výsledok zo skupinovej fázy. V úvodnej dvadsaťminútovke sme kontrolovali hru, kým nepadol otvárací gól. Mali sme k dispozícii aj niekoľko príležitostí, ale Holandsko bolo veľmi silné. Následne prišlo k zraneniu Vasileho Mogosa a to veľa vecí ovplyvnilo. Chcem vyzdvihnúť našich priaznivcov, ktorí boli úžasní. Ďakujeme im z celého srdca za ich neochvejnú podporu," dodal 28-ročný rumunský stredopoliar.



Iordanescuovmu tímu sa nepodarilo vyrovnať historicky najlepší výsledok na európskom šampionáte, keďže v roku 2000 sa prebojovali až do štvrťfinále. Dosiahli však niekoľko rekordov, v skupinovom zápase proti Ukrajine zaznamenali svoj najvyšší triumf na šampionáte. Florin Nita sa stal najstarším rumunským hráčom, ktorý sa zúčastnil na ME vo veku 36 rokov a 365 dní.



Holanďania postúpili do vyraďovacej fázy z D-skupiny z tretieho miesta, keď zaznamenali iba jeden triumf proti Poľsku (2:1), remízu s Francúzskom (0:0) a prehru s Rakúskom (2:3). "Oranjes" sa po prvý raz od roku 2008 prebojovali do štvrťfinále. "Som hrdý a potešený z nášho výkonu. V defenzíve sme hrali solídne a súperovi toho veľa nedovolili. Mohli sme dať aj viac gólov. Po turbulentnom týždni sme museli niečo ukázať a podarilo sa nám to. Vedeli sme, že po predošlom zápase musíme zahrať lepšie. Každý zobral na seba zodpovednosť, každý išiel do osobných súbojov s cieľom ich vyhrať, získavali sme druhé lopty a vytvárali si šance. Ak hráme takýto dobrý futbal, dodáva nám to sebavedomie," povedal na margo triumfu kapitán tímu Virgil van Dijk. "Oranjes" by radi nadviazali na triumf z roku 1988, keď vo finále kontinentálneho šampionátu zdolali vtedajší Sovietsky zväz 2:0.