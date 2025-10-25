< sekcia Šport
Rabčan potvrdil nomináciu, chváli ho aj Výhonský
Popradčania pod vedením nového trénera Mika Pellegrimsa mohli vyhrať pod Urpínom tretí zápas v rade.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. októbra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice sa v 14. kole Tipsport extraligy mohli pri domácom víťazstve 3:0 nad Popradom oprieť o brankára Eugena Rabčana. Ten nepustil v piatok večer za seba žiadny puk a svojim výkonom potvrdil opodstatnenosť pozvánky do slovenskej reprezentácie na blížiaci sa Nemecký pohár.
Rabčan kryl 34 striel súpera. „Bol to ťažký zápas. Aj keď sme viedli 2:0, tak Popradčania boli nebezpeční a pokojne to mohlo byť 2:2, či už po prvej tretine alebo neskôr. Konečne nebolo 2:1, ale 3:0, takže to bolo rozhodujúce. A samozrejme, skvelé oslabenia z našej strany. To boli rozhodujúce faktory. Sme už v druhej štvrtine ligy a každý sa zlepšuje, každý vie ako súper hrá, každý s a aj posilnil, takže súťaž bude herne viac a viac vyrovnaná. Sme teda radi, že sme to takto zvládli,“ hodnotil výhru nad Popradom 24-ročný Rabčan a k svojmu čistému kontu iba stroho poznamenal: :Beriem to už trošku inak, som samozrejme veľmi rád, ale dôležité sú body, tie potrebujeme zbierať a chceme ísť čo najvyššie. Nula je len taký bonus.“
Rabčana obzvlášť potešila reprezentačná pozvánka, hoci ju tak trochu očakával: „Reprezentovať bude vždy pocta. Tam sa chodí iba za odmenu, takže zjavne podávam dobré výkony. Len v tom musím vydržať a ďalej pracovať na sebe. Trošku som nomináciu očakával, ale vedel som, že tam máme ešte nejakých brankárov v Česku, či už starších, ale aj brankárov s dobrými číslami v našej extralige. Mohol byť v nominácii niekto iný namiesto mňa, takže som za to veľmi rád a dúfam, že sa trénerom za to odvďačím rovnakou mincou.“
Popradčania pod vedením nového trénera Mika Pellegrimsa mohli vyhrať pod Urpínom tretí zápas v rade. Bola z toho napokon prvá prehra tohto kouča pri mužstve. „Bystrica ukázala v čom je silná. Vyhrávala na malých detailoch a patrí jej zaslúžene výhra. Mali sme aj my príležitosti. Môžeme polemizovať, že ak by sme ich premenili, vyzeralo by to inak. Brankár Banskej Bystrice zachytal skvele, vedeli sme, že je výborný, no my sa musíme viac tlačiť do bránky. V tomto zápase sme sa do nej tlačili málo,“ ozrejmil príčiny prehry popradský útočník Alex Výhonský.
Strelecky a bodovo sa darí útočníkovi Banskej Bystrice Carterovi Turnbullovi. Proti Popradu zaknihoval netradičný gól bradou, respektíve ústami, celkovo šestnásty a s 25 bodmi vedie aj tabuľku produktivity. Po dueli s Popradom povedal: „Urobili sme veľa chýb, ale sme dobrý tím, takže sme našli cestu ku gólom. Proti tímom zo spodných priečok tabuľky sme sa trochu trápili, takže toto víťazstvo sme potrebovali. Chcem si bodovú sériu udržať čo najdlhšie, teraz mi to tam padá, takže musím len naďalej strieľať. Cítim sa výborne, rovnako aj tím. Nie všetky góly sú pekné, prihral som, išiel do bránky a mal šťastie. Gól po odraze od úst nebol až taký príjemný, ale napokon chutí veľmi dobre.“
