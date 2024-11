Rabčan v šlágri podržal B. Bystricu: Gól z prvej strely ma nakopol

Banská Bystrica 30. novembra (TASR) - Tréner hokejistov Banskej Bystrice Vladimír Országh dal v šlágri 24. kola Tipos extraligy príležitosť brankárovi Eugenovi Rabčanovi, ktorý sa mu odvďačil spoľahlivým výkonom a cenným víťazstvom. Aj jeho zásluhou "barani" pribrzdili domácich Košičanov, ktorých zdolali 3:2. Rabčan síce inkasoval už z prvej strely, no v zápase napokon zneškodnil 40 striel a dosiahol 95,45-percentnú úspešnosť zákrokov.



Pre 23-ročného brankára to bol iba druhý zápas od 22. novembra. V pozícii brankárskej jednotky je Čech Dominik Hrachovina a Rabčan sa do bránky dostal iba piatykrát v sezóne. Štyrikrát mal úspešnosť zákrokov vysoko nad 90 percent a potvrdil ju aj v Košiciach. Po obojstranne opatrnom úvode zápasu inkasoval v 5. minúte, keď za jeho chrbtom skončila hneď prvá strela "oceliarov", ktorú vyslal obranca Blake Parlett. "Priznám sa, že ten gól ma ešte viac nakopol. Po ňom som si povedal, že nemôžem byť nervózny a že to takto ďalej nepôjde," uviedol Rabčan, ktorý v prvej tretine viackrát podržal svoj tím a nedovolil súperovi gólovo odskočiť. "Košičania sa tým gólom dostali na koňa a bolo ťažké prežiť prvú tretinu bez ďalšieho gólu. Nechceli sme, aby nám odskočili na dva góly. Bolo dôležité, že sme neskôr dali gól na 2:2, to im vzalo vietor z plachiet. Mali sme aj šťastie, ale tomu vždy musíte ísť naproti. Bolo to vybojované víťazstvo, ale veľmi cenné," skonštatoval Rabčan. Aj jeho zásluhou si Banskobystričania upevnili priebežné druhé miesto, na ktorom majú už iba štvorbodovú stratu na Košice. "Ešte bude do konca základnej časti veľa zápasov. Dôležité je, aby sme boli konzistentní. Nie je až také dôležité, či idete do play off z prvého miesta alebo z druhého. Podstatné je, aby sme fungovali ako tím," zdôraznil Rabčan.



Aj tréner Országh považoval jeho výkon za jeden z dôvodov cenného víťazstva. "Dnes boli kľúčové zákroky brankára a aj to, že súper nám neodskočil na viac ako jeden gól. Stále to bolo o jednej strele. Vieme, že Košice majú najlepšie špeciálne tímy v presilovkách aj v oslabeniach. My sme boli trpezliví a vyšlo to," uviedol Országh, ktorého potešili cenné tri body, ale nepreceňuje ich. "Ideme od zápasu k zápasu. Neriešime nič iné, len najbližší zápas. Stanovili sme si určité mantinely, ktoré nám nedovoľujú skákať vysoko, keď zvíťazíme a ani padnúť príliš nízko, keď prehráme. Udržiavame sa v takom móde a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Liga je veľmi vyrovnaná a my sme radi, že sa nám teraz darí," poznamenal kormidelník "baranov".



Víťazný gól na ľade Košíc strelil útočník Andrej Kukuča. Toho zastihol záver novembra vo výbornej forme. Skóroval v troch z uplynulých štyroch zápasov a medzitým mal dve asistencie. Októbrový prestup zo Zvolena mu očividne pomohol: "Samozrejme, že som rád za každý gól. Najmä ma teší, že som ním pomohol k víťazstvu a dôležitým bodom."